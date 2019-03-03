ВСУ провели успешные испытания бронеавтомобиля "Барс-8"

Его будут применять, в частности, для медицинской эвакуации в условиях боевых действий.

В Украине успешно завершились испытания бронеавтомобиля "Барс-8". Об этом сообщает Урядовий портал в Facebook.

"Это современная эффективная машина на уровне лучших мировых стандартов. "Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости, 6,7-литровый турбодизельный двигатель Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту, систему обеспечения жизнедеятельности экипажа", - говорится в сообщении.

"Барс-8" разработан на базе пикапа американской компании Ram (подразделения Fiat Chrysler Automobiles). Он вмещает до 10 человек в полном снаряжении.

Отмечается, что новый бронеавтомобиль будут применять в условиях боевых действий для транспортировки личного состава и грузов, а также для выполнения тактических задач, охраны блокпостов и в качестве медицинского эвакуационного транспорта.

Бронеавтомобиль "Барс-8" разработан компанией "Богдан Моторс". В январе Минобороны подписало с корпорацией "Богдан" новый договор на поставку санитарных автомобилей "Богдан 2251", несмотря на проблемы с первым контрактом. В 2017 году ведомство закупило по гособоронзаказу 100 машин, но после поставки у автомобиля обнаружились значительные недостатки и производство остановили.

До 2009 года совладельцем корпорации "Богдан" был нынешний президент Украины Петр Порошенко. Он продал свою долю бизнес-партнеру Олегу Свинарчуку, который позже сменил фамилию на Гладковский.

Олег Гладковский и его сын Игорь стали фигурантами журналистского расследования о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из РоSSии. После чего Гладковского отстранили от должности в СНБО.