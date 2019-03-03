Японская Subaru планирует самый большой глобальный отзыв автомобилей в истории индустрии

Subaru Corp планирует отозвать около 2,3 млн автомобилей по всему миру из-за проблем со стоп-сигналом, что станет самым крупным отзывом за всю историю автомобилестроения.

Японская Subaru планирует самый большой глобальный отзыв автомобилей в истории индустрии

Reuters/Denis Balibouse

Японский автопроизводитель сообщил агентству Reuters в пятницу, что он отзывает около 2 млн своих популярных автомобилей Impreza и Forester в Соединённых Штатах, на своем крупнейшем рынке и в других странах, а также около 300 000 единиц в Японии, чтобы устранить неисправность выключателя светового сигнала торможения, которая может привести к проблемам с зажиганием.

Японская Subaru планирует самый большой глобальный отзыв автомобилей в истории индустрии

EJ Insight

Отзыв затронет автомобили, сошедшие с конвейера за период с 2008 по 2017 год. Если будут отозваны все указанные транспортные средства, это станет крупнейшим отзывом в автомобильной индустрии, не считая продолжающийся отзыв автомобилей из-за проблем с подушками безопасности Takata.

С конца 2017 года Subaru пережила целый ряд проблем, что в сочетании со снижением продаж в США заставило автопроизводителя сократить годовой прогноз прибыли до самого низкого за последние шесть лет.

Проблемы, связанные с качеством, негативно отразились на компании, до этого переживавшей годы бурного роста в Соединённых Штатах, где она завоевала большую популярность. В частности, на США приходится около 60 % глобальных продаж японского бренда.

В конце прошлого года Subaru объявила о глобальном отзыве автомобилей из-за проблем с двигателем, а в январе этого года приостановила производство на своем единственном автомобильном заводе в Японии почти на две недели после того, как обнаружила дефект в компоненте гидроусилителя руля.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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