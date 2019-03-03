Японская Subaru планирует самый большой глобальный отзыв автомобилей в истории индустрии
Subaru Corp планирует отозвать около 2,3 млн автомобилей по всему миру из-за проблем со стоп-сигналом, что станет самым крупным отзывом за всю историю автомобилестроения.
Reuters/Denis Balibouse
Японский автопроизводитель сообщил агентству Reuters в пятницу, что он отзывает около 2 млн своих популярных автомобилей Impreza и Forester в Соединённых Штатах, на своем крупнейшем рынке и в других странах, а также около 300 000 единиц в Японии, чтобы устранить неисправность выключателя светового сигнала торможения, которая может привести к проблемам с зажиганием.
EJ Insight
Отзыв затронет автомобили, сошедшие с конвейера за период с 2008 по 2017 год. Если будут отозваны все указанные транспортные средства, это станет крупнейшим отзывом в автомобильной индустрии, не считая продолжающийся отзыв автомобилей из-за проблем с подушками безопасности Takata.
С конца 2017 года Subaru пережила целый ряд проблем, что в сочетании со снижением продаж в США заставило автопроизводителя сократить годовой прогноз прибыли до самого низкого за последние шесть лет.
Проблемы, связанные с качеством, негативно отразились на компании, до этого переживавшей годы бурного роста в Соединённых Штатах, где она завоевала большую популярность. В частности, на США приходится около 60 % глобальных продаж японского бренда.
В конце прошлого года Subaru объявила о глобальном отзыве автомобилей из-за проблем с двигателем, а в январе этого года приостановила производство на своем единственном автомобильном заводе в Японии почти на две недели после того, как обнаружила дефект в компоненте гидроусилителя руля.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
03.03.2019 09:52
03.03.2019 09:53