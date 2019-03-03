Mercedes-Benz обновил кроссовер GLC

Внешность Mercedes-Benz GLC подретушировали в стиле более крупного кроссовера: в первую очередь на GLE похожи новые фары и фонари, а также решётка радиатора и щедро хромированные бамперы. Разумеется, появились и новые колёса. Внутри рестайлинговый GLC обновился в духе С-класса, но мультимедийная система, в отличие от «цэшки», здесь уже новенькая MBUX с сенсорным экраном вместо устаревшего Comand.

А вот цифровая приборная панель — как на обновлённом C-классе, диагональю 12,3 дюйма и в прежних двойных «колодцах». Появился и знакомый по другим свежим «Мерседесам» руль с тачпадами на спицах. На центральном тоннеле — тачпад вместо шайбы, есть функция Energizing, управление голосом и жестами. Стала доступна подвеска Dynamic Body Control с адаптивными амортизаторами, можно заказать и традиционную «пневму».

Линейка моторов — действительно новая. Бензиновый двухлитровый турбомотор M264 на версии GLC 200 развивает 197 лошадиных сил, на GLC 300 — 258 «лошадей». Ему помогает 14-сильный стартер-генератор с ременным приводом, работающий от 48-вольтовой бортовой сети. Двухлитровый турбодизель OM654 развивает 163 лошадиных силы на версии GLC 200 d, 194 «лошадки» — на GLC 220 d, и 245 л.с. — на GLC 300 d.

Конечно же, позже будут показаны и другие модификации GLC, включая «заряженные» версии от AMG с рядной «шестёркой» и могучим V8. В продаже рестайлинговый Mercedes-Benz GLC появится нынешним летом, после чего обновлению подвергнется и версия GLC Coupe.



