Volkswagen Multivan стал поколением Т6.1.

Концерн Volkswagen обновил модели Transporter, Caravelle и Multivan под занавес 2015 года. Несмотря на тот факт, что кузов им менять не стали, заводское обозначение сменилось с Т5 на Т6. А теперь свет увидела итерация Т6.1. Первым комплект обновок примерил люксовый Multivan.

Если кратко охарактеризовать произошедшие с ним метаморфозы, он стал гораздо ближе к легковым «Фольксвагенам». Так, замена гидравлического усилителя руля на электрический позволила внедрить несколько систем активной безопасности, включая, например, функцию борьбы с боковым ветром на трассе, автопарковщик, комплекс удержания автомобиля в полосе движения.

Приборная панель щеголяет дисплеем на 10,25 дюйма вместо привычных аналоговых циферблатов, а диагональ центрального мультимедийного экрана может достигать 9,2 дюйма. Все это, разумеется, за доплату, а базовые «Каравеллы» и особенно «Транспортеры» этих изысков будут лишены. Изменилась вся «приборка» целиком, а вместе с ней и дверные карты.

Дизель 2.0 стал чуть мощнее в начальной версии (90 сил вместо 84), объединил два старых исполнения отдачей 102 и 114 л.с. в одно 110-сильное. Модификации в 150 и 200 сил изменений не претерпели. А еще – впервые! – представлен серийный электромобиль. Его мотор развивает 112 л.с., на выбор предлагаются батареи емкостью 38,8 или 77,6 кВт*ч. Заявленный запас хода для последней – 400 километров.

Внешне Multivan выдает вытянувшаяся вниз решетка радиатора и иной орнамент задних фонарей. В профиль вэн 2019 модельного года можно распознать по «стрелкам» на передних крыльях и колесам со свежими дизайнами.

Volkswagen модернизировал коммерческое семейство Т6, которому всего четыре года.