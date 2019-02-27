Peugeot 208 сменил поколение.

Двухсотая серия Peugeot прошла индексы от 201 до 208 и на последнем остановилась. На смену 208-му образца 2012 года пришел не 209-й, а снова 208-й. Но абсолютно новый. Его рассекретили, не дожидаясь старта Женевского моторшоу.

Peugeot 208 сменил поколение.

Автомобиль предсказуемо оформили в новом стиле марки, который первым примерил Peugeot 508 – лифтбек и универсал. На компактном хэтчбеке он смотрится по-другому и, пожалуй, даже более выразительно. Автомобиль с полным правом может требовать себе титул главного красавца класса.

Peugeot 208 сменил поколение.

Кузов скрывает модульную платформу CMP, которая отличается сниженной на 30 килограммов массой (по сравнению со старой «тележкой» PF1) и – адаптацией под чисто электрические силовые установки. Плюс больше комфорта и опций, меньше вредных выбросов и шумов. Иными словами, хэтчбек вышел на новый уровень во всем. Трехдверки, кстати, больше не будет: как и все, PSA делает выводы из падения спроса.

Peugeot 208 сменил поколение.

Откладывать выпуск электромобиля французы не стали и рассекретили экологически чистый 208-й одновременно с обычными. Внешне его отличает псевдорешетка радиатора в цвет кузова и меняющая оттенок передняя эмблема. Peugeot e-208 умеет рекуперировать энергию на двух уровнях – умеренном и усиленном. Во втором случае интенсивное замедление начинается сразу после отпускания педали акселератора.

Peugeot 208 сменил поколение.

Электродвигатель развивает ровно 100 кВт, что эквивалентно 136 л.с. Тяга – 260 Нм. Аккмуляторный блок емкостью 50 кВтч размещен под полом. В новом ездовом цикле WLTP запаса энергии в нем хватит на 340 километров. От бытовой сети зарядка займет 16 часов. Если захочется «притопить», e-208 разгонится до сотни за 8,1 секунды.

Peugeot 208 сменил поколение.

Трехцилиндовый двигатель PureTech 1.2 предложат европейским покупателям в трех вариантах мощности: 75, 100 или 130 л.с. Первый идет только с «ручкой», последний – строго с 8-ступенчатым автоматом, средний допускает выбор между ними. Дизель один: агрегат 1.5 HDi выдает 100 сил и сочетается только с механической коробкой.

Peugeot 208 сменил поколение.

В списке опций – полностью светодиодная оптика, активный круиз-контроль с функциями автоторможения и распознавания пешеходов и велосипедистов, активная система удержания в полосе, сканер дорожных знаков, автопарковщик, управляющий рулем, газом, тормозом и режимами АКП, колеса диаметром до 17 дюймов и восьмицветная фоновая подсветка салона. Комбинация приборов – цифровая, с трехмерным эффектом.

Peugeot 208 сменил поколение.

Европейские продажи Peugeot 208 начнутся осенью.

Peugeot 208 сменил поколение

Хэтчбек нарисовали в стилистике нового Peugeot 508.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Peugeot.


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