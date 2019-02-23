Навстречу электрификации: новые гибридные силовые установки Volvo

Компания Volvo Cars представила новые и усовершенствованные версии электрифицированных силовых установок, которыми в дальнейшем будут оснащаться все автомобили.

Речь идёт о гибридных агрегатах, которые объединяют двигатель внутреннего сгорания и электрический привод. В частности, подключаемые гибриды T8 Twin Engine мощностью до 420 лошадиных сил будут оснащены новой батареей, системой электрического торможения и рекуперации энергии. Усовершенствованная силовая платформа позволит увеличить запас хода без дозаправки примерно на 15 %.

Аналогичным доработкам также подверглась платформа для подключаемых гибридов T6 Twin Engine. Результат — 15-процентное увеличение дальности автономного пробега.

Кроме того, готовится новая серия так называемых «мягких» гибридов (mild hybrid). В них будет впервые реализована система рекуперации кинетической энергии при торможении. Эта силовая платформа, созданная с использованием технологии электрического управления тормозной системой, обеспечит до 15 % более экономный расход топлива и уменьшенный объём выбросов в окружающую среду в реальных условиях дорожного движения. Новая система электрического управления тормозной системой взаимодействует с системой рекуперации энергии, превращая кинетическую энергию при торможении в электрическую, используемую затем для разгона автомобиля.

Volvo Cars подчёркивает, что подключаемые гибриды (plug-in hybrids) будут доступны для каждой предлагаемой модели. «В соответствии со стратегией электрификации и в ответ на беспрецедентно высокий спрос Volvo Cars перераспределила свои производственные мощности таким образом, что до 25 % от общего объёма производства будет приходиться на подключаемые гибридные электромобили с силовыми установками Twin Engine», — заявляет компания.



