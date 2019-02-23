Alfa Romeo Stelvio QV выставили против Mercedes-AMG GLC 63

Alfa Romeo Stelvio QV выставили против Mercedes-AMG GLC 63

Alfa Romeo Stelvio QV оснащен твин-турбо V6 мощностью 505 лошадиных сил, а Mercedes-AMG GLC 63 — твин-турбо V8, способным выдавать 503 л.с. Весят кроссоверы примерно одинаково (1 850 килограммов у Alfa Romeo Stelvio QV против 1 830 кг у Mercedes-AMG GLC 63).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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