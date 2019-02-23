Новостей.COM ⇒ Транспорт

Alfa Romeo Stelvio QV выставили против Mercedes-AMG GLC 63 Alfa Romeo Stelvio QV оснащен твин-турбо V6 мощностью 505 лошадиных сил, а Mercedes-AMG GLC 63 — твин-турбо V8, способным выдавать 503 л.с. Весят кроссоверы примерно одинаково (1 850 килограммов у Alfa Romeo Stelvio QV против 1 830 кг у Mercedes-AMG GLC 63).

Олег Писарев, Supreme2.Ru

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.