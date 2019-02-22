Бывший начальник угрозыска Луцка устроил ДТП с двумя погибшими

Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: vl.npu.gov.ua

Вечером 21 февраля на дороге в селе Дачное возле Луцка столкнулись автомобиль такси Chevrolеt Aveo, легковой автомобиль Mercеdеs-124 и микроавтобус "Богдан". По данным местных СМИ, виновником аварии стал бывший начальник уголовного розыска Луцка.

Пресс-служба полиции сообщила, что в результате ДТП погибли 44-летний водитель Chevrolеt и его 32-летняя пассажирка. Ее 9-летняя дочь попала в реанимацию Винницкой областной детской клинической больницы.

За рулем автобуса "Богдан" находился 58-летний житель Луцка, который не пострадал.

Еще одного участника ДТП - 45-летнего водителя Mercеdеs-124 - задержали согласно ст.208 Уголовного процессуального кодекса. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: vl.npu.gov.ua

Издание "Волынские новости" пишет, что задержанный - бывший полицейский Геннадий Епифанович.

Фото: volynnews.com

Муж погибшей в ДТП женщины рассказал, что она с дочерью ехала из Луцка в направлении Киверцев. В селе Дачное возле подъема на мост водитель остановился, чтобы пропустить встречный автобус и совершить поворот налево.

В этот момент сзади в машину врезался Mercedes Епифановича. Chevrolеt отбросило на встречную полосу под автобус.

Епифанович работал в правоохранительных органах, в июле 2016 года он уволился с должности начальника Управления уголовного розыска УМВД Украины в Волынской области.


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