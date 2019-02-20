Subaru покажет «адреналиновый» кроссовер

Subaru покажет «адреналиновый» кроссовер

Серия концептов Vision for Innovation у Subaru началась в 2013 году с модели Concept, затем продолжилась в 2014 году прототипом Viziv 2, в 2015 — концептом Viziv Future, в 2016 — кроссовером Viziv-7 SUV, в 2017 — моделью Viziv Performance и, наконец, в прошлом году японцы показали Viziv Tourer. Некоторые из них позже превратились в серийные автомобили, так что новичок с интригующим названием Viziv Adrenaline тоже имеет все шансы встать на конвейер.

Правда, о нём пока не известно ничего, кроме тизера. Технические подробности или хотя бы тип силовой установки не сообщаются, но «адреналиновый» кроссовер вполне может оказаться и электрокаром. Кроме того, в Женеве Subaru покажет две новые гибридные модели с силовой установкой e-Boxer, что означает совмещение традиционного оппозитного двигателя с электромотором: либо как микрогибрид, либо как гибрид подключаемый — с подзарядкой от розетки.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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