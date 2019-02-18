Владельцы "евроблях" уплатили в бюджет уже более 11 миллиардов, - Порошенко
Средства потратят на компенсации пенсионерам, которым не индексировали пенсии в 2015-2016 годах.
От таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в госбюджет поступило 11 млрд 380 млн грн.
Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время выступления в Ивано-Франковске, сообщает Укринформ.
"По состоянию на 16:33 в государственную казну уже поступило 11 миллиардов 380 млн грн (от растаможивания автомобилей на еврономерах - ред.)", - сказал Порошенко.
Он добавил, что эти средства потратят на компенсации пенсионерам, которым не индексировали пенсии в 2015-2016 годах.
"Куда эти деньги пойдут? Пенсионерам, потому что в 2015-м и 2016 годах, когда у нас не было ни копейки на государственном счету, мы не проводили индексации, а обязаны были... Те, кто получает минимальные пенсии, имеют право получить компенсации по индексациях, которые им не были выплачены", - добавил Порошенко.
Как сообщалось, 22 февраля 2019 года истекает срок льготного периода применения ставки акцизного налога (коэффициент 0,5) для таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией. После истечения этого срока владельцы таких автомобилей будут платить акцизный налог по полной ставке. Сейчас это предусмотрено действующим законодательством.
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