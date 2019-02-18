Электрическая Honda удивит интерьером.

В сентябре 2017 года японская Honda показала во Франкфурте концепт Urban EV (на фото ниже). Это был симпатичный электрический хэтчбек в ретро-стиле. Представители марки изначально говорили, что у этого проекта будет серийное продолжение. Каким оно окажется, узнаем на Женевском автосалоне.

На моторшоу должна дебютировать окончательная, товарная версия электромобиля. В производство он должен пойти до конца текущего года. Пока же японцы поделились изображением приборной панели новинки. Почти всю ее ширину занимают три ЖК-дисплея, и лишь несколько клавиш сохранили свое место. Прежде такие интерьеры показывали только концепт-кары. Если Honda действительно выпустит машину с такой «приборкой», она встанет в один ряд с последними новинками премиум-сегмента – «сенсорным» салоном Audi и будущим «Мерседесом» S-класса.

Судя по мелькавшим ранее в сети шпионским снимкам, машина может получить необычную опцию – камеры вместо зеркал заднего вида. Легализованы такие пока исключительно в Японии, и на местном рынке уже есть одна модель с таким решением. Это последнее поколение Lexus ES. Такие же будут ставить на Audi e-tron, но его еще не выпускают.

О силовой установке электрокара пока нет абсолютно никакой информации. Ориентированность на городскую эксплуатацию позволяет предположить, что запредельной мощности или особо большого запаса хода от «Хонды» ждать не стоит. Все подробности станут известны к началу марта.

Электрическая Honda удивит интерьером

Судя по тизеру, серийная машина получит приборную панель, которую мы привыкли видеть на концептах.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Honda.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Skoda анонсировала новый концепт-кар.Skoda анонсировала новый концепт-кар.
Гражданин Грузии устроил смертельное ДТП, убегая от полиции в БорисполеГражданин Грузии устроил смертельное ДТП, убегая от полиции в Борисполе
В Тернопольской области обвалился мост через СеретВ Тернопольской области обвалился мост через Серет
В Киеве будут ремонтировать "Боинги"В Киеве будут ремонтировать "Боинги"
В Киеве грузовик МАЗ на скорости снес снегоуборочный трактор с мостаВ Киеве грузовик МАЗ на скорости снес снегоуборочный трактор с моста
Блок рекламы


Похожие новости
Honda анонсировала свою женевскую премьеру.Honda анонсировала свою женевскую премьеру.
Honda нашла применение беспилотному квадроциклуHonda нашла применение беспилотному квадроциклу
Автосалон в Лос-Анджелесе 2018: Honda PassportАвтосалон в Лос-Анджелесе 2018: Honda Passport
Honda Civic Type R и Land Rover Defender Works V8 сравнили в дрэг-гонкеHonda Civic Type R и Land Rover Defender Works V8 сравнили в дрэг-гонке
Эволюция спорткара Honda NSX: видеоЭволюция спорткара Honda NSX: видео
Honda HA-420 HondaJet: первый самолёт HondaHonda HA-420 HondaJet: первый самолёт Honda
В Киеве пьяный водитель Honda на «евробляхах» разбил 7 машин и уснул (видео)В Киеве пьяный водитель Honda на «евробляхах» разбил 7 машин и уснул (видео)
Хот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекордХот-хэтч Honda Civic Type R установил очередной рекорд
К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилейК 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
190-сильная газонокосилка Honda поднялась на холм в Гудвуде: видео190-сильная газонокосилка Honda поднялась на холм в Гудвуде: видео
Последние новости
Подгружаем последние новости