Электрическая Honda удивит интерьером.

В сентябре 2017 года японская Honda показала во Франкфурте концепт Urban EV (на фото ниже). Это был симпатичный электрический хэтчбек в ретро-стиле. Представители марки изначально говорили, что у этого проекта будет серийное продолжение. Каким оно окажется, узнаем на Женевском автосалоне.

На моторшоу должна дебютировать окончательная, товарная версия электромобиля. В производство он должен пойти до конца текущего года. Пока же японцы поделились изображением приборной панели новинки. Почти всю ее ширину занимают три ЖК-дисплея, и лишь несколько клавиш сохранили свое место. Прежде такие интерьеры показывали только концепт-кары. Если Honda действительно выпустит машину с такой «приборкой», она встанет в один ряд с последними новинками премиум-сегмента – «сенсорным» салоном Audi и будущим «Мерседесом» S-класса.

Судя по мелькавшим ранее в сети шпионским снимкам, машина может получить необычную опцию – камеры вместо зеркал заднего вида. Легализованы такие пока исключительно в Японии, и на местном рынке уже есть одна модель с таким решением. Это последнее поколение Lexus ES. Такие же будут ставить на Audi e-tron, но его еще не выпускают.

О силовой установке электрокара пока нет абсолютно никакой информации. Ориентированность на городскую эксплуатацию позволяет предположить, что запредельной мощности или особо большого запаса хода от «Хонды» ждать не стоит. Все подробности станут известны к началу марта.

Судя по тизеру, серийная машина получит приборную панель, которую мы привыкли видеть на концептах.