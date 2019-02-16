Девушки февральского автошоу Osaka Auto Messe 2019
За долгую историю существования нашей рубрики мы имели возможность убедиться в том, что автомобильные шоу, проходящие в странах Юго-Восточной Азии, отличаются самым привлекательным соотношением количества представленных автомобилей к числу окружающих их прекрасных девушек. А потому не могли позволить себе, оставить без внимания выставку автомобилей и тюнинга Osaka Auto Messe 2019, проходившую с 9 по 11 февраля недели назад в японской Осаке.
Эта выставка проводится с 1997 года и ежегодно привлекает более 200 тысяч посетителей. И что-то подсказывает нам, что не только новинки авторынка и уникальные тюнинг-кары влекут их под крышу Международного выставочного центра Intex Osaka. Загляните в нашу фотогалерею, и, возможно, вы с нами согласитесь.
Михаил Сонин. Фото www.automesse.jp.com и pbs.twimg.com.
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