У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

BMW X5 M и X6 M выпускаются не в первых поколениях, давно известны на рынке и успешны. Но ими до сих пор линейка заряженных кроссоверов из Мюнхена и ограничивалась. Странное решение баварцев! Особенно на фоне того, что ассортимент конкурентов в лице «Ауди» и особенно «Мерседеса» куда шире. Но теперь пробел частично закрыт.

После нескольких лет слухов и домыслов официально представлены BMW X3 M и X4 M. Причем сразу в двух версиях: обычной и более мощной Competition. Так что теперь у «Мерседесов» GLC от ателье AMG появились серьезные конкуренты.

Новые «эмки» везет рядная трехлитровая «шестерка» с двумя турбонагнетателями. В базовом варианте он выдает 480 л.с. и 600 Н*м крутящего момента. Исполнение Competition – это уже 510 л.с. Тяга при этом осталась на прежнем уровне, но полка ее максимума шире: 2600-5950 об/мин против 2600-5600 об/мин. Коробка передач – классический 8-ступенчатый автомат с честным ручным режимом.

BMW X3 M и X4 M разгоняются с места до сотни за 4,2 секунды. Модификация с приставкой Competition шустрее на одну десятую. Максимальная скорость по умолчанию ограничена на отметке 250 км/ч. За доплату электронный ошейник ослабят до 280-285 км/ч. Увы, но «Мерседесы» BMW догнать не удалось. Кроссовер AMG GLC 63 с 476-сильным мотором уходит на вторую сотню за 4,0 секунды, S-версия с двигателем в 510 сил – за 3,8.

Полный привод xDrive по концепции близок к тому, что используется на седане BMW M5, но лишен чисто заднеприводного режима. Однако в режиме M xDrive 4WD Sport акцент тяги заметно смещается на заднюю ось. Предусмотрен и активный задний дифференциал.

Как водится, серьезно переделаны подвеска и тормоза. Рулевой механизм с переменным передаточным отношением и адаптивные амортизаторы входят в базовую комплектацию. Кузов дополнительно усилен растяжкой спереди, причем скоро будет доступен в качестве опции ее облегченный вариант из карбона. Колеса – диаметром 20 или 21 дюйм, шины разноширокие.

В салоне красуются спортивные кресла с интегрированными подголовниками и усиленной боковой поддержкой. На руле в М-стиле появились ярко-красные клавиши М1 и М2, нажатие на которые активируют индивидуально настроенные ездовые режимы. Интерьер декорирован углепластиком, а со временем появится «карбоновый» пакет и для кузова.

Европейские дилеры открывают прием заказов на новинки весной. В Германии BMW X3 M стоит от 84 900 евро, BMW X4 M Competition – от 95 600 евро. У нас «горячие» кроссоверы можно ожидать летом.

С трехлитровой «турбошестерки» сняли 480 или 510 л.с. в зависимости от версии.