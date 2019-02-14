У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

BMW X5 M и X6 M выпускаются не в первых поколениях, давно известны на рынке и успешны. Но ими до сих пор линейка заряженных кроссоверов из Мюнхена и ограничивалась. Странное решение баварцев! Особенно на фоне того, что ассортимент конкурентов в лице «Ауди» и особенно «Мерседеса» куда шире. Но теперь пробел частично закрыт.

У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

После нескольких лет слухов и домыслов официально представлены BMW X3 M и X4 M. Причем сразу в двух версиях: обычной и более мощной Competition. Так что теперь у «Мерседесов» GLC от ателье AMG появились серьезные конкуренты.

У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

Новые «эмки» везет рядная трехлитровая «шестерка» с двумя турбонагнетателями. В базовом варианте он выдает 480 л.с. и 600 Н*м крутящего момента. Исполнение Competition – это уже 510 л.с. Тяга при этом осталась на прежнем уровне, но полка ее максимума шире: 2600-5950 об/мин против 2600-5600 об/мин. Коробка передач – классический 8-ступенчатый автомат с честным ручным режимом.

У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

BMW X3 M и X4 M разгоняются с места до сотни за 4,2 секунды. Модификация с приставкой Competition шустрее на одну десятую. Максимальная скорость по умолчанию ограничена на отметке 250 км/ч. За доплату электронный ошейник ослабят до 280-285 км/ч. Увы, но «Мерседесы» BMW догнать не удалось. Кроссовер AMG GLC 63 с 476-сильным мотором уходит на вторую сотню за 4,0 секунды, S-версия с двигателем в 510 сил – за 3,8.

У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

Полный привод xDrive по концепции близок к тому, что используется на седане BMW M5, но лишен чисто заднеприводного режима. Однако в режиме M xDrive 4WD Sport акцент тяги заметно смещается на заднюю ось. Предусмотрен и активный задний дифференциал.

У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

Как водится, серьезно переделаны подвеска и тормоза. Рулевой механизм с переменным передаточным отношением и адаптивные амортизаторы входят в базовую комплектацию. Кузов дополнительно усилен растяжкой спереди, причем скоро будет доступен в качестве опции ее облегченный вариант из карбона. Колеса – диаметром 20 или 21 дюйм, шины разноширокие.

У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

В салоне красуются спортивные кресла с интегрированными подголовниками и усиленной боковой поддержкой. На руле в М-стиле появились ярко-красные клавиши М1 и М2, нажатие на которые активируют индивидуально настроенные ездовые режимы. Интерьер декорирован углепластиком, а со временем появится «карбоновый» пакет и для кузова.

У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M.

Европейские дилеры открывают прием заказов на новинки весной. В Германии BMW X3 M стоит от 84 900 евро, BMW X4 M Competition – от 95 600 евро. У нас «горячие» кроссоверы можно ожидать летом.

У BMW вышли заряженные кроссоверы X3 M и X4 M

С трехлитровой «турбошестерки» сняли 480 или 510 л.с. в зависимости от версии.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Харьковский бронетанковый завод модернизировал более 100 Т-64 образца 2017 годаХарьковский бронетанковый завод модернизировал более 100 Т-64 образца 2017 года
Гражданин Грузии устроил смертельное ДТП, убегая от полиции в БорисполеГражданин Грузии устроил смертельное ДТП, убегая от полиции в Борисполе
Европейцы анонсировали истребитель шестого поколенияЕвропейцы анонсировали истребитель шестого поколения
В Киеве будут ремонтировать "Боинги"В Киеве будут ремонтировать "Боинги"
В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТПВ Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
Херсонцы вышли на протест из-за отказа маршрутчиков возить пассажиров за 4 гривныХерсонцы вышли на протест из-за отказа маршрутчиков возить пассажиров за 4 гривны
Бронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в районе Бердянского портаБронекатера "Лубны" и "Кременчуг" вышли на службу в районе Бердянского порта
Водители маршруток в Тернополе не вышли на работуВодители маршруток в Тернополе не вышли на работу
На Закарпатье сотни людей вышли на митинг из-за плохих дорог На Закарпатье сотни людей вышли на митинг из-за плохих дорог
На столичные дороги вышли 450 единиц снегоуборочной техникиНа столичные дороги вышли 450 единиц снегоуборочной техники
На украинские автомагистрали вышли первые наряды дорожной полицииНа украинские автомагистрали вышли первые наряды дорожной полиции
В Хмельницком водители машин с иностранными номерами вышли на бессрочную акцию протеста В Хмельницком водители машин с иностранными номерами вышли на бессрочную акцию протеста
Из-за разногласий в тарифной политике многие херсонские перевозчики не вышли на маршрутыИз-за разногласий в тарифной политике многие херсонские перевозчики не вышли на маршруты
Премиальные кроссоверы Wey: первые фотоПремиальные кроссоверы Wey: первые фото
Во Львове на маршруты не вышли 60 автобусов: на дорогах не убран снегВо Львове на маршруты не вышли 60 автобусов: на дорогах не убран снег
Последние новости
Подгружаем последние новости