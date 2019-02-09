Юбилейная версия родстера Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary в США разошлась за считанные часы

Юбилейная версия родстера Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary в США разошлась за считанные часы

Компания Mazda празднует 30-летие популярного родстера MX-5 Miata. Автомобиль дебютировал в 1989 году на Чикагском автосалоне, поэтому вполне понятно, почему японский автопроизводитель решил отпраздновать 30-летие выхода культового автомобиля в Чикаго, организовав здесь мировую премьеру MX-5 Miata 30th Anniversary.

Всего будет выпущено 3000 экземпляров MX-5 Miata 30th Anniversary с двигателями, отличающимися в зависимости от региона продаж. Автомобиль будет доступен в версиях с мягким верхом и жёстким складным верхом (Retractable Fastback, RF) по цене от $34 995 и $37 595 соответственно.

Юбилейная версия родстера Mazda MX-5 Miata 30th Anniversary в США разошлась за считанные часы

Для США было выделено 500 единиц юбилейной версии MX-5 Miata, которые зарезервировали спустя 4 часа после открытия предзаказа.

С момента дебюта в 1989 году модель MX-5 Miata пользовалась чрезвычайно высокой популярностью во всём мире. В 2000 году продажи MX-5 Miata достигли рубежа в 530 тыс. единиц, в связи с чем родстер попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый двухместный спортивный автомобиль в истории автоиндустрии. Продажи автомобиля продолжали расти, превысив в 2011 году отметку в 900 тыс. единиц, а в апреле 2016 года с конвейера сошёл миллионный экземпляр MX-5 Miata.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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