Доля "евроблях" на первичном авторынке превысила 90%, большинство из них - старые "дизели"

71% зарегистрированных в январе б/у автомобилей оборудованы дизельным двигателем.

Доля "евроблях" на первичном авторынке превысила 90%, большинство из них - старые "дизели"
Фото: Lb.ua

В январе 2019 года в Украине первую регистрацию прошли 51,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Их доля на первичном авторынке достигла 91%.

Об этом свидетельствуют данные ассоциации "Укравтопром".

Основную массу машин зарегистрировали по закону о льготном растаможивании евроблях, что сильно отразилось на возрастной структуре первичного рынка подержанных авто. Автомобили выпуска после 2010 года составили лишь пятую часть первичного рынка секонд-хенда, а 80% пришлось на машины более солидного возраста.

Также известно, что 71% зарегистрированных в январе б/у автомобилей оборудованы дизельным двигателем. Доля бензиновых авто - всего 20%, с ГБО - около 8%, на электромобили и гибриды пришлось чуть более 1%.

Абсолютным лидером среди б/у автомобилей на первичном рынке стал Volkswagen (11,1 тыс. авто). Второй по популярности стала марка Opel (5,5 тыс.). Далее следуют Audi (4,5 тыс.), Renault (3,7 тыс.) и BMW (3,7 тыс.).

Самые популярные модели - Volkswagen Passat (5572 шт.), Volkswagen Golf (2656 шт.), Skoda Octavia (2386 шт.), Audi A6 (2267 шт.) и Opel Zafira (2136 шт.).

Для сравнения, в январе, по данным "Укравтопрома", в Украине было продано только 5,2 тысячи новых автомобилей.

Самыми популярными марками были Renault (804), Toyota (632), Nissan (427), KIA (390) и Skoda (341). Самая популярная модель - Renault Duster (329 регистраций).

Напомним, 8 ноября 2018 года в Верховной Раде были приняты два закона, касающиеся "евроблях".

Первый вводит новую формулу акцизного налога, который будет рассчитываться как умножение базовой ставки (от 50 до 150 евро в зависимости от типа и объема двигателя) на коэффициент двигателя (объем/1000) и коэффициент возраста (количество полных календарных лет).

Предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства со скидкой в 50%.

Второй повышает размеры штрафов за нарушение сроков пребывания "евроблях" в Украине.


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