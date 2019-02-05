Harley-Davidson показала концепт электроскутера
Недавно знаменитая мотоциклетная компания Harley-Davidson сообщила, что поставки ее первого электрического мотоцикла LiveWire начнутся ориентировочно осенью текущего года, а цены на новинку будут начинаться от 29 799 долларов. О первом электрическом «Харлее» известно уже довольно давно, однако у компании есть и две другие, новые электрические модели — пока в виде концептов.
Harley-Davidson
Harley-Davidson
Речь идет об электрическом горном байке и электроскутере. Как сообщает Business Insider, концепты были представлены на соревновании X Games в городе Аспен, штат Колорадо, США. Уже доступны пресс-фото моделей, однако о технических характеристиках пока ничего не известно. На X Games Harley-Davidson привезла несколько рабочих прототипов, которые успели протестировать.
Когда данные электрические концепты станут серийными продуктами (и станут ли вообще), пока неизвестно.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
05.02.2019 15:56