Harley-Davidson показала концепт электроскутера

Недавно знаменитая мотоциклетная компания Harley-Davidson сообщила, что поставки ее первого электрического мотоцикла LiveWire начнутся ориентировочно осенью текущего года, а цены на новинку будут начинаться от 29 799 долларов. О первом электрическом «Харлее» известно уже довольно давно, однако у компании есть и две другие, новые электрические модели — пока в виде концептов.

Harley-Davidson показала концепт электроскутера

Harley-Davidson

Harley-Davidson показала концепт электроскутера

Harley-Davidson

Речь идет об электрическом горном байке и электроскутере. Как сообщает Business Insider, концепты были представлены на соревновании X Games в городе Аспен, штат Колорадо, США. Уже доступны пресс-фото моделей, однако о технических характеристиках пока ничего не известно. На X Games Harley-Davidson привезла несколько рабочих прототипов, которые успели протестировать.

Когда данные электрические концепты станут серийными продуктами (и станут ли вообще), пока неизвестно.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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