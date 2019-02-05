Harley-Davidson показала концепт электроскутера

Недавно знаменитая мотоциклетная компания Harley-Davidson сообщила, что поставки ее первого электрического мотоцикла LiveWire начнутся ориентировочно осенью текущего года, а цены на новинку будут начинаться от 29 799 долларов. О первом электрическом «Харлее» известно уже довольно давно, однако у компании есть и две другие, новые электрические модели — пока в виде концептов.

Harley-Davidson

Harley-Davidson

Речь идет об электрическом горном байке и электроскутере. Как сообщает Business Insider, концепты были представлены на соревновании X Games в городе Аспен, штат Колорадо, США . Уже доступны пресс-фото моделей, однако о технических характеристиках пока ничего не известно. На X Games Harley-Davidson привезла несколько рабочих прототипов, которые успели протестировать.

Когда данные электрические концепты станут серийными продуктами (и станут ли вообще), пока неизвестно.



