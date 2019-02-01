В больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под Одессой

В больнице скончалась одна из пострадавших в аварии на трассе Одесса-Измаил. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Погибшая - Майя Унтила, 1978 года рождения, уроженка села Дмитровка Килийского района. Полиция также уточнила данные первой жертвы аварии - на месте столкновения погибла 14-летняя Ксения Манько из Килии.

В больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и
При столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибла женщина
Фото: od.npu.gov.ua

По обновленным данным, авария произошла по вине водителя "БМВ", который выехал на полосу встречного движения. На момент аварии в маршрутке находились 17 человек, в салоне "БМВ" - четверо.

Полиция уточнила, что водитель "БМВ" уже находился в розыске за совершение других преступлений, а автомобиль не имеет украинской регистрации. Попутчиков водителя также проверяют на причастность в правонарушениям. По состоянию на 13:00 1 февраля водитель задержан, завтра ему изберут меру пресечения.

Напомним, вчера в ДТП в центре Киева погибла женщина.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутовУкраина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов
Ford заставили буксировать 20 домов на колёсахFord заставили буксировать 20 домов на колёсах
Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской областиПьяный водитель избил полицейского в Ровенской области
Ryanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в ГерманиюRyanair анонсировал четыре новые направлений из Киева в Германию
Boeing запустил в воздух такси с манекеном внутриBoeing запустил в воздух такси с манекеном внутри
Блок рекламы


Похожие новости
В ДТП с участием маршрутки под Одессой пострадали 13 человек, женщина погиблаВ ДТП с участием маршрутки под Одессой пострадали 13 человек, женщина погибла
Маршрутки должны исчезнуть как класс, - ОмелянМаршрутки должны исчезнуть как класс, - Омелян
В поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажиркаВ поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажирка
Три человека погибли в лобовом столкновении "Запорожца" и маршрутки в ОбуховеТри человека погибли в лобовом столкновении "Запорожца" и маршрутки в Обухове
В Чернигове две рейсовые маршрутки насмерть сбили пенсионераВ Чернигове две рейсовые маршрутки насмерть сбили пенсионера
В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столбВ Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб
Под Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактораПод Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактора
Из-за перевернувшейся фуры частично перекрыта международная трасса во Львовской областиИз-за перевернувшейся фуры частично перекрыта международная трасса во Львовской области
В киевской больнице умер грабитель, попавший под колеса полицииВ киевской больнице умер грабитель, попавший под колеса полиции
Во Львове пьяная женщина везла троих детей в багажникеВо Львове пьяная женщина везла троих детей в багажнике
Последние новости
Подгружаем последние новости