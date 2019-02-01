В больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под Одессой
В больнице скончалась одна из пострадавших в аварии на трассе Одесса-Измаил. Об этом сообщает региональное управление полиции.
Погибшая - Майя Унтила, 1978 года рождения, уроженка села Дмитровка Килийского района. Полиция также уточнила данные первой жертвы аварии - на месте столкновения погибла 14-летняя Ксения Манько из Килии.
По обновленным данным, авария произошла по вине водителя "БМВ", который выехал на полосу встречного движения. На момент аварии в маршрутке находились 17 человек, в салоне "БМВ" - четверо.
Полиция уточнила, что водитель "БМВ" уже находился в розыске за совершение других преступлений, а автомобиль не имеет украинской регистрации. Попутчиков водителя также проверяют на причастность в правонарушениям. По состоянию на 13:00 1 февраля водитель задержан, завтра ему изберут меру пресечения.
Напомним, вчера в ДТП в центре Киева погибла женщина.
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Транспорт
01.02.2019 13:29