В больнице умерла еще одна женщина, пострадавшая в ДТП маршрутки и "евробляхи" под Одессой

В больнице скончалась одна из пострадавших в аварии на трассе Одесса-Измаил. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Погибшая - Майя Унтила, 1978 года рождения, уроженка села Дмитровка Килийского района. Полиция также уточнила данные первой жертвы аварии - на месте столкновения погибла 14-летняя Ксения Манько из Килии.

При столкновении маршрутки и легкового автомобиля погибла женщина Фото: od.npu.gov.ua

По обновленным данным, авария произошла по вине водителя "БМВ", который выехал на полосу встречного движения. На момент аварии в маршрутке находились 17 человек, в салоне "БМВ" - четверо.

Полиция уточнила, что водитель "БМВ" уже находился в розыске за совершение других преступлений, а автомобиль не имеет украинской регистрации. Попутчиков водителя также проверяют на причастность в правонарушениям. По состоянию на 13:00 1 февраля водитель задержан, завтра ему изберут меру пресечения.