МВД получило третий вертолет по французскому контракту

Геликоптер Н-225 Super Puma будет базироваться в Нежине.

Министерство внутренних дел 30 января получило третий из 55 французских вертолетов по контракту с Airbus Helicopters.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Андрей Новицкий / mvs.gov.ua
Фото: Андрей Новицкий / mvs.gov.ua

Геликоптер Н-225 Super Puma будет базироваться в Нежине, где находится Специальный авиационный отряд Оперативно-спасательной службы ГосЧС.

"В нашем подразделении ГосЧС появился уже второй вертолет Н225. Он будет выполнять задачи по поиску и спасению, аэромедицинской помощи, тушению пожаров и другие задачи по назначению", - рассказал глава ГосЧС Николай Чечеткин.

На базе авиаотряда построены четыре ангара для новых вертолетов. Здесь же будет создана сервисная база для всех вертолетов системы авиационной безопасности.

"Именно в Нежине построены новые ангары для этих вертолетов. Для них созданы все условия. Также мы планируем разместить сервисные центры, которые будут обслуживать все вертолеты в системе МВД. Это совсем другой уровень технического обслуживания", - подчеркнул глава ГосЧС.

Фото: Андрей Новицкий / mvs.gov.ua

Напомним, 14 июля 2018 года МВД подписало контракт с Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Кроме вертолетов, на базе созданного государственного сервисного центра, Украина получит техническое сопровождение - сервисное обслуживание, инструкторов и техников, а также - обучение: подготовку экипажей и инструкторов, которые в дальнейшем будут сами обучать персонал.

Первые два вертолета H225 получили 21 декабря Национальная гвардия и ГосЧС.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киев показал в работе снегоплавильную машинуКиев показал в работе снегоплавильную машину
ГФС оформила рекордные 2,7 тыс. "евроблях" в суткиГФС оформила рекордные 2,7 тыс. "евроблях" в сутки
Украина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутовУкраина впервые вошла в топ-20 стран по количеству новых авиамаршрутов
Ford заставили буксировать 20 домов на колёсахFord заставили буксировать 20 домов на колёсах
Пьяный водитель избил полицейского в Ровенской областиПьяный водитель избил полицейского в Ровенской области
Блок рекламы


Похожие новости
SureFly Octocopter — доступная альтернатива вертолетуSureFly Octocopter — доступная альтернатива вертолету
Украинская армия за год получила полсотни самолетов и вертолетовУкраинская армия за год получила полсотни самолетов и вертолетов
В Киев доставили последние трамваи по контракту с PesaВ Киев доставили последние трамваи по контракту с Pesa
МВД получило первые вертолеты по контракту с Airbus
МВД получит первые два вертолета Airbus Helicopters 19 декабряМВД получит первые два вертолета Airbus Helicopters 19 декабря
Завершилось расследование катастрофы вертолета владельца "Лестера"Завершилось расследование катастрофы вертолета владельца "Лестера"
На борту разбившегося вертолета вместе с владельцем "Лестера" была его дочь, - ReutersНа борту разбившегося вертолета вместе с владельцем "Лестера" была его дочь, - Reuters
Вертолет владельца Лестера разбился на стадионеВертолет владельца Лестера разбился на стадионе
Украинский вертолет пополнил флот Берлинской вертолетной службыУкраинский вертолет пополнил флот Берлинской вертолетной службы
Китай испытал вертолет-беспилотник на ученияхКитай испытал вертолет-беспилотник на учениях
Последние новости
Подгружаем последние новости