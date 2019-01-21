Под Николаевом перевернулась фура с 6 тыс. кур

Птиц везли на мясокомбинат.

Под Николаевом из-за гололеда перевернулась фура с птицей
Фото: novosti-n.org
Под Николаевом из-за гололеда перевернулась фура с птицей

Вечером в воскресенье, 21 января, под Николаевом перевернулась фура с тысячами кур, которых везли на мясокомбинат. Грузовик заблокировал обе полосы движения, а часть птиц разбежалась, сообщает местное издание "Новости Николаева".

Сообщается, что седельный тягач ехал по трассе со стороны города Николаева, в направлении Новой Одессы. В районе поворота на село Гурьевка в условиях сильного гололеда автомобиль занесло, он развернулся поперек дороги, и полуприцеп с грузом перевернулся. В результате ДТП никто не пострадал, автомобиль получил значительные механические повреждения.

В полуприцепе автомобиля находились 6 тысяч кур в клетках, которые водитель вез из Херсона на мясокомбинат в город Каменец-Подольский, значительная часть клеток с птицами рассыпалась по дороге, часть ящиков разорвалась, и куры из них разбрелись в разные стороны.

Перевернувшийся автомобиль полностью заблокировал две полосы движения в направлении Новой Одессы. Последствия аварии ликвидировали почти всю ночь.

Напомним, по данным Национальной полиции, в 2018 году в Украине произошло более 6 тыс. аварий с участием маршрутных автобусов.


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