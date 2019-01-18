Автосалон в Детройте 2019: выбран американский «Автомобиль года».

В рамках Детройтского автосалона подведены итоги голосования экспертов в американском конкурсе «Автомобиль года». Победа в двух номинациях из трех досталась представителям Южной Кореи.

Лучшей легковой машиной 54 члена жюри назвали седан Genesis G70, поставив его выше «Хонды Инсайт» и «Вольво» S60/V60. Среди кроссоверов больше других экспертам приглянулся Hyundai Kona, в финале обошедший «Акуру RDX» и «Ягуар I-Pace». Ну а из числа пикапов и внедорожников профессионалы выделили Ram 1500. Ему составляли конкуренцию Chevrolet Silverado 1500 и GMC Sierra 1500.

Автосалон в Детройте 2019: выбран американский «Автомобиль года».

Напомним, что в прошлом году победу в конкурсе праздновали Honda Accord, Volvo XC60 и Lincoln Navigator. Недавно был назван лучший автомобиль года в Японии. Второй раз подряд титул достается представителю марки Volvo. Ну а итоги голосований за европейский и всемирный автомобиль года еще впереди.

Автосалон в Детройте 2019: выбран американский «Автомобиль года»

По традиции лучшие машины выбирали в трех категориях.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компаний Genesis и Ram.


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