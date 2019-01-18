Автосалон в Детройте 2019: Cadillac XT6.

США – страна семейных семиместных кроссоверов. В этой связи удивителен тот факт, что в линейке одной из «самых американских» марок такой машины до сих пор не было! На моторшоу в Детройте Cadillac исправил это упущение.

Третий ряд сидений был в списке опций SRX первого поколения. Но вот уже десять лет SRX и его преемник XT5 – машины сугубо пятиместные. Конечно, есть гигант Escalade, однако он создан для другой аудитории. Пустующую нишу призван закрыть Cadillac XT6.

Он построен на удлиненной платформе C1XX модели XT5. Колесная база – 2863 миллиметра. Длина в 5050 миллиметров ставит «шестерку» в один ряд с Audi Q7, BMW X7 и Volkswagen Teramont. А вот Volvo XC90, на который «кэдди» слегка похож в профиль, короче на десять сантиметров.

В базовой комплектации у XT6 передний привод. Для заокеанских покупателей это привычно. Под капотом поперечно установлен двигатель 3.6 V6 мощностью 314 л.с. При малых нагрузках он отключает два цилиндра для экономии топлива. Коробка передач – 9-ступенчатая, производства GM. У XT5, кстати, такой пока нет. Он обходится 8-скоростным «Айсином», а обновку получит после запланированного на этот год рестайлинга.

Салон в целом повторяет внутреннее убранство XT5. Разве что отсутствующая у младшей модели шайба управления мультимедиа вносит толику оригинальности. В списке опций – «музыка» с 14-ю динамиками, система ночного видения, вентиляция передних и обогрев задних сидений. Полный привод GKN с пакетами фрикционов для каждого колеса тоже ставится за доплату.

В США Cadillac XT6 можно будет заказать весной.

Впервые за долгое время марка стала предлагать семиместный кроссовер.