Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.

Cadillac обладает не настолько широкой гаммой машин, чтобы в рамках одной выставки выкатывать сразу две мировые премьеры. Поэтому в Детройте живьем показали серийный кроссовер XT6, а в виде компьютерных рисунков – будущий электромобиль.

Пока у машины нет даже имени. Ее представили под незатейливым названием EV Concept («концепт электромобиля»). В новинке должны соединиться роскошь и инновации. Дизайн, впрочем, не слишком футуристичный, перекликается с ныне выпускаемыми «Кадиллаками». И он очень похож на текущее поколение XT5. Возможно, детройтский экспонат намекает на его следующую генерацию.

В основу электрокара ляжет абсолютно новая платформа, разработанная для экологически чистых моделей. Она, понятное дело, будет модульной. На одной «тележке» американцы построят машины разных классов, с разными типами кузова и привода. Очевидно, что на рынок они выйдут не только под премиальной эмблемой «Кадиллака».

Точная дата премьеры электромобиля пока не названа. Учитывая общемировые тренды, это должно случиться в ближайшие пару лет.

На салоне рассекретили не саму машину, а ее изображения.