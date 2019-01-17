Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.

Cadillac обладает не настолько широкой гаммой машин, чтобы в рамках одной выставки выкатывать сразу две мировые премьеры. Поэтому в Детройте живьем показали серийный кроссовер XT6, а в виде компьютерных рисунков – будущий электромобиль.

Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept.

Пока у машины нет даже имени. Ее представили под незатейливым названием EV Concept («концепт электромобиля»). В новинке должны соединиться роскошь и инновации. Дизайн, впрочем, не слишком футуристичный, перекликается с ныне выпускаемыми «Кадиллаками». И он очень похож на текущее поколение XT5. Возможно, детройтский экспонат намекает на его следующую генерацию.

В основу электрокара ляжет абсолютно новая платформа, разработанная для экологически чистых моделей. Она, понятное дело, будет модульной. На одной «тележке» американцы построят машины разных классов, с разными типами кузова и привода. Очевидно, что на рынок они выйдут не только под премиальной эмблемой «Кадиллака».

Точная дата премьеры электромобиля пока не названа. Учитывая общемировые тренды, это должно случиться в ближайшие пару лет.

Автосалон в Детройте 2019: Cadillac EV Concept

На салоне рассекретили не саму машину, а ее изображения.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Cadillac.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Японии начались продажи частной мини-субмариныВ Японии начались продажи частной мини-субмарины
Три человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилищеТри человека на снегоходе провалились под лед на Киевском водохранилище
У побережья Франции найдена немецкая подлодкаУ побережья Франции найдена немецкая подлодка
Замглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под НиколаевомЗамглавкома Сухопутных войск попал в ДТП под Николаевом
Из-за непогоды ограничили въезд грузовиков в КропивницкийИз-за непогоды ограничили въезд грузовиков в Кропивницкий
Блок рекламы


Похожие новости
CES 2019: Система Hyundai для беспроводной зарядки электромобилей будущегоCES 2019: Система Hyundai для беспроводной зарядки электромобилей будущего
CES 2019: Запас хода электромобиля Nissan LEAF e+ достигает 385 кмCES 2019: Запас хода электромобиля Nissan LEAF e+ достигает 385 км
CES 2019: Panasonic представила электрический Harley-Davidson и серийные экзоскелетыCES 2019: Panasonic представила электрический Harley-Davidson и серийные экзоскелеты
CES 2019: KIA R.E.A.D., или Интерактивное пространство в салоне робомобиляCES 2019: KIA R.E.A.D., или Интерактивное пространство в салоне робомобиля
Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019
CES 2019: Система Nissan I2V объединяет реальный и виртуальный мирыCES 2019: Система Nissan I2V объединяет реальный и виртуальный миры
Американские катера Island прибудут в Украину летом 2019 годаАмериканские катера Island прибудут в Украину летом 2019 года
CES 2019: интерьерные решения для робомобилей будущего в представлении ToyotaCES 2019: интерьерные решения для робомобилей будущего в представлении Toyota
Маск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 годуМаск анонсировал две зарядочные станции Supercharger в Украине в 2019 году
Фото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 годаФото- и видеофиксация нарушений ПДД заработает в первой половине 2019 года
Последние новости
Подгружаем последние новости