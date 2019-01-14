Минобороны подписало с "Богданом" новый контракт на поставку санитарных машин

Минобороны подписало с корпорацией "Богдан" новый договор на поставку санитарных автомобилей "Богдан 2251", несмотря на проблемы с первым контрактом.

В 2017 году ведомство закупило по гособоронзаказу 100 машин, но после поставки у автомобиля обнаружились значительные недостатки и производство остановили.

Минобороны подписало с
Санитарна машина Богдан 2251
Фото: Военное обозрение

Пресс-служба "Богдана" сообщила, что за собственный счет доработала автомобиль и внесла в него 10 изменений. Было пересмотрено оборудование кабины водителя и медицинского кунга, в интерьер медицинского отделения внесли изменения для более комфортного пребывания во время выполнения задач, в частности, оборудовали автономной системой подогрева, а топливную систему - специальным обогревателем.

"Украинская армия получит модернизированные автомобили «Богдан 2251». В 2018 году они получили ряд изменений, которые согласовывались с военными медиками и представителями Министерства обороны. Теперь модернизированные «Богдан 2251» постепенно заменяют устаревшие советские УАЗы, получая положительные отзывы от представителей ВСУ", - говорится в пресс-релизе.

Корпорация подчеркивает, что раньше основным санитарным автомобилем в украинской армии был устаревший УАЗ-452.

Стоимость автомобиля "Богдан 2251", который выпускают на шасси Great Wall Wingle 5 single cab, составляет 32 тысячи долларов.


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