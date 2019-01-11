Украинский журналист Роман Кисиль погиб в ДТП в Польше

Известный украинский журналист, бывший корреспондент УНИАН Роман Кисиль погиб в ДТП в Польше , пишет "Укринформ".

Авария произошла утром 10 января в городе Илжа Мазовецкого воеводства.

Фото: twitter.com/policjamazowsze

Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать. Тяжелые травмы получила жена журналиста, которая находится в реанимационном отделении больницы в Радоме. В автомобиле был еще годовалый ребенок, он находится в удовлетворительном состоянии на обследовании в больнице.

На данный момент полиция устанавливает причины трагедии. По предварительным данным, ДТП произошло в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. По информации полиции, оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.