Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей

Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей

Китайский лидер поисковых систем и облачных сервисов, компания Baidu начала разработку и продвижение своей платформы автономных транспортных средств с открытым исходным кодом Apollo в апреле 2017 года. За этот период было выпущено 6 ключевых итераций и наконец представлена версия Apollo 3.5, которая обеспечивает работу автопилота в сложных городских и пригородных условиях вождения.

На выставке CES 2019 компания объявила о запуске Apollo Enterprise для серийно выпускаемых самоуправляемых автомобилей. Она включает решения для автономного вождения на автомагистралях, автоматическую парковку, автопилоты для микроавтобусов, интеллектуальную службу работы с картографическими данными, голосовой помощник Baidu DuerOS для автомобилей.

Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей

Baidu сообщает, что Apollo уже используют 130 партнёров по всему миру. Одним из них является китайский стартап WM Motors, планирующий выпустить электромобили с третьим уровнем автономности в 2021 году. А производитель самоходного автофургона Udelv недавно проводил совместное с Walmart тестирование доставки продуктов.

Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей

По словам Baidu, в ближайшее время в Области залива Сан-Франциско и других регионах США будет развернуто до 100 самоуправляемых автомобилей на базе Apollo 3.5. А в Китае планируется запустить 100 роботизированных такси, которые будут курсировать на 210 км городских дорог в Чанше, столице провинции Хунань, и использовать технологию Baidu V2X, позволяющую считывать дорожную инфраструктуру вроде светофоров.

Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей

План по развёртыванию Apollo подразумевает региональный массовый запуск автопилотов в июле 2019 года, вывод автономных транспортных средств на несложные городские маршруты в 2020 году и полноценный широкий запуск самоуправляемых автомобилей в 2021 году.

Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей

На официальном сайте Apollo можно ознакомиться с перечнем оборудования от участников экосистемы, которые поддерживаются платформой и могут индивидуально конфигурироваться автопроизводителями, исходя из конкретных нужд и задач. Это лидары, радары, камеры, ультразвуковые датчики, навигаторы с сантиметровой точностью RTK, вычислительный блок Nuvo-6018GC на базе GPU от NVIDIA, контролер локальной сети CAN, а также блоки ASU и AXU от самой Baidu.

Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей

ASU отвечает за объединение датчиков, управление транспортным средством и доступ к Сети, включает сенсорные интерфейсы для сбора данных и передает их на вычислительный блок по интерфейсу PCI Express. Блок AXU имеет более простое назначение: повышение вычислительных возможностей и увеличения емкости хранилища путём подключения дополнительных GPU-ускорителей, модулей FPGA и т. д.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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