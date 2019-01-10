Baidu представила платформу Apollo Enterprise для серийных робомобилей

Китайский лидер поисковых систем и облачных сервисов, компания Baidu начала разработку и продвижение своей платформы автономных транспортных средств с открытым исходным кодом Apollo в апреле 2017 года. За этот период было выпущено 6 ключевых итераций и наконец представлена версия Apollo 3.5, которая обеспечивает работу автопилота в сложных городских и пригородных условиях вождения.

На выставке CES 2019 компания объявила о запуске Apollo Enterprise для серийно выпускаемых самоуправляемых автомобилей. Она включает решения для автономного вождения на автомагистралях, автоматическую парковку, автопилоты для микроавтобусов, интеллектуальную службу работы с картографическими данными, голосовой помощник Baidu DuerOS для автомобилей.

Baidu сообщает, что Apollo уже используют 130 партнёров по всему миру. Одним из них является китайский стартап WM Motors, планирующий выпустить электромобили с третьим уровнем автономности в 2021 году. А производитель самоходного автофургона Udelv недавно проводил совместное с Walmart тестирование доставки продуктов.

По словам Baidu, в ближайшее время в Области залива Сан-Франциско и других регионах США будет развернуто до 100 самоуправляемых автомобилей на базе Apollo 3.5. А в Китае планируется запустить 100 роботизированных такси, которые будут курсировать на 210 км городских дорог в Чанше, столице провинции Хунань, и использовать технологию Baidu V2X, позволяющую считывать дорожную инфраструктуру вроде светофоров.

План по развёртыванию Apollo подразумевает региональный массовый запуск автопилотов в июле 2019 года, вывод автономных транспортных средств на несложные городские маршруты в 2020 году и полноценный широкий запуск самоуправляемых автомобилей в 2021 году.

На официальном сайте Apollo можно ознакомиться с перечнем оборудования от участников экосистемы, которые поддерживаются платформой и могут индивидуально конфигурироваться автопроизводителями, исходя из конкретных нужд и задач. Это лидары, радары, камеры, ультразвуковые датчики, навигаторы с сантиметровой точностью RTK, вычислительный блок Nuvo-6018GC на базе GPU от NVIDIA, контролер локальной сети CAN, а также блоки ASU и AXU от самой Baidu.

ASU отвечает за объединение датчиков, управление транспортным средством и доступ к Сети, включает сенсорные интерфейсы для сбора данных и передает их на вычислительный блок по интерфейсу PCI Express. Блок AXU имеет более простое назначение: повышение вычислительных возможностей и увеличения емкости хранилища путём подключения дополнительных GPU-ускорителей, модулей FPGA и т. д.



