Автомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-Вегасе
Автономный робот производства роSSийской компании, вероятно, не подлежит восстановлению.
В американском Лас-Вегасе электромобиль Tesla Model S, который двигался в автономном режиме, сбил робота-консультанта роSSийской компании Promobot. Инцидент произошел перед выставкой инноваций СЕS-2019, видео столкновения было опубликовано на YouTube-канале компании.
По словам разработчиков, робот получил повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению.
Издание Daily Mail приводит слова пассажира автомобиля Tesla, который находился на тот момент в машине. «Там никого не было — ни людей, ни машин. Я перевел Tesla в режим самоуправления, и она начала движение. И тут — вау! Робот прямо по курсу! Я думал, машина его объедет, но она врезалась прямо в него. Очень жаль, робот выглядит мило. Искренние извинения инженерам», — рассказал о случившемся Джордж Калдера.
Напомним, компания Tesla сообщила об открытии двух станций зарядки электрокаров "Тесла" в Украине.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
10.01.2019 12:09