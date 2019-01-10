Автомобиль Tesla на автопилоте сбил роSSийского робота на выставке в Лас-Вегасе

В американском Лас-Вегасе электромобиль Tesla Model S, который двигался в автономном режиме, сбил робота-консультанта роSSийской компании Promobot. Инцидент произошел перед выставкой инноваций СЕS-2019, видео столкновения было опубликовано на YouTube-канале компании.

По словам разработчиков, робот получил повреждения и, скорее всего, не подлежит восстановлению.

Издание Daily Mail приводит слова пассажира автомобиля Tesla, который находился на тот момент в машине. «Там никого не было — ни людей, ни машин. Я перевел Tesla в режим самоуправления, и она начала движение. И тут — вау! Робот прямо по курсу! Я думал, машина его объедет, но она врезалась прямо в него. Очень жаль, робот выглядит мило. Искренние извинения инженерам», — рассказал о случившемся Джордж Калдера.

Напомним, компания Tesla сообщила об открытии двух станций зарядки электрокаров "Тесла" в Украине.