Лондонский аэропорт приостановил работу из-за дрона

В декабре прошлого года из-за дронов 36 часов не работал другой лондонский аэропорт - Гатвик.

Вылеты из лондонского аэропорта Хитроу приостановлены из-за того, что наземные службы зафиксировали появление дрона, передает ВВС.

"В настоящее время мы реагируем на появление дрона и тесно сотрудничаем с полицией с целью предотвращения угрозы операционной безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили все вылеты на время расследования", - говорится в заявлении пресс-службы Хитроу.

В декабре прошлого года накануне Рождества из-за неоднократно замеченных беспилотников несколько дней не работал другой лондонский аэропорт - Гатвик.

Первый раз Гатвик, второй по загруженности аэропорт Великобритании, закрыли в девять часов вечера по местному времени 19 декабря, когда над взлетным полем заметили два беспилотника. Они летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.

В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе. В итоге аэропорт не работал полтора дня, в результате накануне рождественских каникул и отпусков не смогли совершить перелеты около 140 тысяч человек.

Пара, задержанная по подозрению в запуске дронов над аэропортом Гатвик, оказалась невиновной.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.