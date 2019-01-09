Лондонский аэропорт приостановил работу из-за дрона
В декабре прошлого года из-за дронов 36 часов не работал другой лондонский аэропорт - Гатвик.
Вылеты из лондонского аэропорта Хитроу приостановлены из-за того, что наземные службы зафиксировали появление дрона, передает ВВС.
"В настоящее время мы реагируем на появление дрона и тесно сотрудничаем с полицией с целью предотвращения угрозы операционной безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили все вылеты на время расследования", - говорится в заявлении пресс-службы Хитроу.
В декабре прошлого года накануне Рождества из-за неоднократно замеченных беспилотников несколько дней не работал другой лондонский аэропорт - Гатвик.
Первый раз Гатвик, второй по загруженности аэропорт Великобритании, закрыли в девять часов вечера по местному времени 19 декабря, когда над взлетным полем заметили два беспилотника. Они летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.
В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе. В итоге аэропорт не работал полтора дня, в результате накануне рождественских каникул и отпусков не смогли совершить перелеты около 140 тысяч человек.
Пара, задержанная по подозрению в запуске дронов над аэропортом Гатвик, оказалась невиновной.
В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.
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