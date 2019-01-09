Лондонский аэропорт приостановил работу из-за дрона

В декабре прошлого года из-за дронов 36 часов не работал другой лондонский аэропорт - Гатвик.

Лондонский аэропорт приостановил работу из-за дрона

Вылеты из лондонского аэропорта Хитроу приостановлены из-за того, что наземные службы зафиксировали появление дрона, передает ВВС.

"В настоящее время мы реагируем на появление дрона и тесно сотрудничаем с полицией с целью предотвращения угрозы операционной безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили все вылеты на время расследования", - говорится в заявлении пресс-службы Хитроу.

В декабре прошлого года накануне Рождества из-за неоднократно замеченных беспилотников несколько дней не работал другой лондонский аэропорт - Гатвик.

Первый раз Гатвик, второй по загруженности аэропорт Великобритании, закрыли в девять часов вечера по местному времени 19 декабря, когда над взлетным полем заметили два беспилотника. Они летали над забором по периметру летного поля, периодически приближаясь к взлетно-посадочной полосе, что привело к сбою в расписании работы аэропорта.

В три часа ночи полосу открыли, но уже через 45 минут были вынуждены закрыть снова из-за новых сообщений о дронах в воздухе. В итоге аэропорт не работал полтора дня, в результате накануне рождественских каникул и отпусков не смогли совершить перелеты около 140 тысяч человек.

Пара, задержанная по подозрению в запуске дронов над аэропортом Гатвик, оказалась невиновной.

В Британии полеты дронов запрещены в радиусе одного километра от границы аэропортов и аэродромов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Затонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТЗатонувшее в Черном море судно перевозило уголь из ОРДЛО, - МинВОТ
Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019Лоукосты в Украине запустят более 20 новых рейсов в первой половине 2019
Самолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по АфрикеСамолет министра экономразвития Германии сломался во время его турне по Африке
Суд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИСуд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИ
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
Блок рекламы


Похожие новости
200 человек пострадали из-за столкновения поездов в Претории200 человек пострадали из-за столкновения поездов в Претории
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы полосы в аэропорту "Львов"
Аэропорт Ганновера отменил все рейсы из-за автомобиля, въехавшего в зону вылетаАэропорт Ганновера отменил все рейсы из-за автомобиля, въехавшего в зону вылета
В Киевской области в ДТП из-за скользкой дороги погибли трое людей, еще двое раненыВ Киевской области в ДТП из-за скользкой дороги погибли трое людей, еще двое ранены
Трое пассажиров троллейбуса пострадали из-за разрыва колеса в ВинницеТрое пассажиров троллейбуса пострадали из-за разрыва колеса в Виннице
Аэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из КиеваАэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из Киева
Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажировПервый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
Из-за перевернувшейся фуры частично перекрыта международная трасса во Львовской областиИз-за перевернувшейся фуры частично перекрыта международная трасса во Львовской области
Индия отказалась от роSSийских МиГ-29 из-за постоянных поломокИндия отказалась от роSSийских МиГ-29 из-за постоянных поломок
Пассажирские поезда задерживаются в пути из-за обрыва сети под КиевомПассажирские поезда задерживаются в пути из-за обрыва сети под Киевом
Последние новости
Подгружаем последние новости