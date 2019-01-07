CES 2019: KIA R.E.A.D., или Интерактивное пространство в салоне робомобиля

CES 2019: KIA R.E.A.D., или Интерактивное пространство в салоне робомобиля

Компания KIA Motors приурочила к выставке потребительской электроники CES 2019 анонс платформы R.E.A.D. для транспортных средств будущего, оснащённых системами автопилотирования.

Концепция R.E.A.D., или Real-time Emotion Adaptive Driving, предусматривает организацию «поездок с адаптацией к настроению в реальном времени». Атмосфера в салоне робомобиля будет оптимизироваться и индивидуализироваться в зависимости от текущего эмоционального состояния автомобилиста.

CES 2019: KIA R.E.A.D., или Интерактивное пространство в салоне робомобиля

Для отслеживания состояния водителя используются различные датчики. Это, в частности, камеры для распознавания выражения лица, сенсор частоты сердечных сокращений и пр. Анализ осуществляется с применением технологии распознавания биосигналов, использующей искусственный интеллект.

CES 2019: KIA R.E.A.D., или Интерактивное пространство в салоне робомобиля

Разработанные технологические решения позволяют осуществлять мониторинг эмоционального состояния человека в реальном времени и на основании его оценки подстраивать обстановку в салоне. Иными словами, интерьер будет изменяться для создания более приятной атмосферы во время поездки.

Концепция R.E.A.D. предусматривает использование особых сидений, способных вибрировать в такт музыке. Кроме того, упомянута система жестового управления V-Touch.

CES 2019: KIA R.E.A.D., или Интерактивное пространство в салоне робомобиля

Платформа R.E.A.D. призвана сформировать интерактивное пространство в салоне транспортных средств будущего. «Система R.E.A.D. позволит наладить устойчивую продолжительную связь между водителями и их автомобилями при помощи не требующего слов языка "эмоциональных ощущений". А это, в свою очередь, обеспечит возможность формирования в режиме реального времени пространства, ориентированного на индивидуальные ощущения человека», — заявляет KIA.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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