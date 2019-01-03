Под Львовом в тройном ДТП погибли два человека, пятерых госпитализировали
Столкнулись маршрутка, цистерна и эвакуатор.
Около 6 часов утра на заснеженной дороге Львов - Шегини возле села Бар произошло тройное ДТП. Столкнулись автоцистерна DAF, микроавтобус Mercedes Sprinter и эвакуатор Renault Master.
Об этом сообщила пресс-служба львовской полиции.
От полученных травм два человека погибли на месте, еще пятерых с телесными повреждениями госпитализировали.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Напомним, что в последние два дня в Украине произошел целый ряд дорожных аварий с большим количеством погибших и пострадавших.
1 января на выезде из поселка Казанка в Николаевской области столкнулись легковые автомобили Opel и Mazda. Погибли восемь человек, в том числе трое детей.
Позже в этот же день в Винницкой области близ села Высокое "евробляха" протаранила "девятку". Погибли двое взрослых и младенец.
2 января семь человек были госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей Fiat в селе Ясеновцы Львовской области.
В Обухове в этот же день три человека погибли в лобовом столкновении "Запорожца" и маршрутки.
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