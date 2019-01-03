Под Львовом в тройном ДТП погибли два человека, пятерых госпитализировали

Около 6 часов утра на заснеженной дороге Львов - Шегини возле села Бар произошло тройное ДТП. Столкнулись автоцистерна DAF, микроавтобус Mercedes Sprinter и эвакуатор Renault Master.

Об этом сообщила пресс-служба львовской полиции.

От полученных травм два человека погибли на месте, еще пятерых с телесными повреждениями госпитализировали.

Фото: Igor Zinkevych / ?Varta1

Фото: Igor Zinkevych / ?Varta1

Фото: Igor Zinkevych / ?Varta1

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что в последние два дня в Украине произошел целый ряд дорожных аварий с большим количеством погибших и пострадавших.

1 января на выезде из поселка Казанка в Николаевской области столкнулись легковые автомобили Opel и Mazda. Погибли восемь человек, в том числе трое детей.

Позже в этот же день в Винницкой области близ села Высокое "евробляха" протаранила "девятку". Погибли двое взрослых и младенец.

2 января семь человек были госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей Fiat в селе Ясеновцы Львовской области.

В Обухове в этот же день три человека погибли в лобовом столкновении "Запорожца" и маршрутки.