Три человека погибли в лобовом столкновении "Запорожца" и маршрутки в Обухове

Все погибшие находились в автомобиле ЗАЗ.

В Обухове в среду произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Пресс-служба Департамента здравоохранения Киевской ОГА сообщила, что автомобиль ЗАЗ выехал на встречную полосу, где врезался в рейсовый автобус "Обухов - Матяшевка".

Три пассажира "Запорожца" погибли на месте. Пятерых пассажиров маршрутки доставили в Обуховскую центральную районную больницу. "Трое граждан имеют травмы легкой степени. Один человек госпитализирован с травмами средней тяжести. И еще одного человека обследуют, врачи устанавливают, есть ли перелом носа и необходима ли дальнейшая госпитализация", - рассказала главврач Надежда Якубишина.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, что в последние два дня в Украине произошел целый ряд дорожных аварий с большим количеством погибших и пострадавших.

1 января на выезде из поселка Казанка в Николаевской области столкнулись легковые автомобили Opel и Mazda. Погибли восемь человек, в том числе трое детей.

Позже в этот же день в Винницкой области близ села Высокое "евробляха" протаранила "девятку". Погибли двое взрослых и младенец.

2 января семь человек были госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей Fiat в селе Ясеновцы Львовской области.


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