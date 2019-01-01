В Николаевской области в ДТП погибли восемь человек, в том числе трое детей

В одной из машин находились восемь человек. Погибли все, кроме одного.

Утром 1 января на выезде из поселка Казанка в Николаевской области столкнулись легковые автомобили Opel и Mazda. Погибли восемь человек, в том числе трое детей. Еще два человека госпитализированы, сообщила местная полиция.

Фото: mk.npu.gov.ua
Фото: mk.npu.gov.ua

В салоне Mazda была супружеская пара из Казанки. Муж погиб на месте, а жена с многочисленными травмами попала в больницу.

В Opel ехали восемь человек. Погибли все, кроме восьмилетней девочки. Ее в бессознательном состоянии забрали в больницу.

Авария произошла в светлое время суток, около 11 часов утра.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.


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