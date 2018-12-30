Электромобиль Porsche Taycan оказался популярным у владельцев Tesla

Электромобиль Porsche Taycan оказался популярным у владельцев Tesla

До запуска компанией Porsche массового производства собственного первого полностью электрического автомобиля Taycan ещё ждать порядка года, но на него уже выстроилась очередь из покупателей. На спрос не влияет даже тот факт, что цена новинки начинается с $90 тыс.

Немецкий автопроизводитель утверждает, что у него уже есть портфель предварительных заказов на год работы. Причём большая часть спроса на самом деле не исходит от владельцев Porsche.

Среди тех, кто забронировал покупку Taycan, более половины впервые приобретает автомобиль бренда и большинство из них составляют владельцы электромобилей Tesla.

«Если все люди [которые сделали предзаказ] купят этот автомобиль, то у нас будут обеспечены продажи в течение первого года», — отметил руководитель Porsche North America Клаус Зеллмер (Klaus Zellmer) в интервью ресурсу Cnet. Он всё же не указал предполагаемый годовой выпуск Taycan.

Электромобиль Porsche Taycan оказался популярным у владельцев Tesla

Ранее Porsche планировала выпускать около 20 000 электромобилей Taycan в год. Недавно компания заявила, что может увеличить запланированное производство Taycan в связи с резким увеличением спроса.

Старт массового производства электромобиля Taycan намечен на конец 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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