Порошенко: 2018-й стал рекордным по количеству отремонтированных дорог
Восстановлены 3,8 тыс. км дорог как общегосударственного, так и местного значения.
2018 год стал рекордным по количеству отремонтированных автодорог в Украине.
Об этом заявил Президент Петр Порошенко.
"Благодаря началу работы Дорожного фонда удалось восстановить 3800 км дорог как общегосударственного, так и местного значения", - сообщил он в своей странице в Фейсбук.
"К тому же, нам удалось воплотить несколько масштабных инфраструктурных проектов. Среди них и запуск Бескидского тоннеля, и поставка локомотивов General Electric, и начало работы экспресса в аэропорт "Борисполь", - добавил президент.
Он отметил, что "эти успехи - прекрасный стимул, чтобы не снижать темпов развития транспортной инфраструктуры и в 2019-м".
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Транспорт
30.12.2018 10:00