Под Киевом в ДТП попала маршрутка и две легковушки, есть погибший
Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу.
На Гостомельской трассе под Киевом столкнулись маршрутка, Mitsubishi и Nissan. В результате ДТП один человек погиб, один - пострадал. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.
"В результате столкновения автомобиля Mitsubishi с автомобилем Citro?n погиб пассажир Mitsubishi на месте, водителей Mitsubishi и Citro?n госпитализированы. Водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Citro?n", - сообщили в полиции УНН.
В ДТП также попала маршрутка, которая проезжала возле места аварии. Пассажиры маршрутки не пострадали.
По словам очевидцев, водитель Mitsubishi был без водительского удостоверения, а погибший пассажир был непристегнутый.
Напомним, вчера в Киевской области в ДТП из-за скользкой дороги погибли трое людей, еще двое ранены.
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30.12.2018 10:00