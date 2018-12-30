Под Киевом в ДТП попала маршрутка и две легковушки, есть погибший

Водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу.

Под Киевом в ДТП попала маршрутка и две легковушки, есть погибший
Фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua

На Гостомельской трассе под Киевом столкнулись маршрутка, Mitsubishi и Nissan. В результате ДТП один человек погиб, один - пострадал. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua.

"В результате столкновения автомобиля Mitsubishi с автомобилем Citro?n погиб пассажир Mitsubishi на месте, водителей Mitsubishi и Citro?n госпитализированы. Водитель Mitsubishi выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Citro?n", - сообщили в полиции УНН.

В ДТП также попала маршрутка, которая проезжала возле места аварии. Пассажиры маршрутки не пострадали.

По словам очевидцев, водитель Mitsubishi был без водительского удостоверения, а погибший пассажир был непристегнутый.

Напомним, вчера в Киевской области в ДТП из-за скользкой дороги погибли трое людей, еще двое ранены.


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