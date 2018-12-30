Во Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежал

Злоумышленник оставил автомобиль возле места ДТП.

Во Львове водитель сбил насмерть женщину на остановке и сбежал
На остановке находилась женщина, которая погибла на месте происшествия.
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Во Львове на улице Франко автомобиль на иностранной регистрации въехал в трамвайную остановку, на которой находилась женщина. Она погибла на месте. Водителя разыскивает полиция. Об этом сообщил городской депутат Львова и общественный активист Игорь Зинкевич.

Авария произошла 30 декабря около 6:50.

"На ул. И. Франко 68 состоялся наезд на трамвайную остановку автомобилем BMW 320CI # KM637T темно-синего цвета под управлением неустановленного водителя. На остановке находилась молодая девушка, которая погибла на месте происшествия. Автомобиль обнаружен патрульной полицией в 200 метрах от места ДТП без водителя", - говорится в сообщении.

Водителя разыскивают правоохранители. Всех, кто владеет информацией о нем просят сообщить 102.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Напомним, ранее в Одессе BMW влетел в остановку. Два человека погибли, еще пятеро пострадали.


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