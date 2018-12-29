У берегов Кипра загорелся и взорвался танкер

Пострадали пять моряков.

У берегов Кипра загорелся и взорвался танкер
На борту находилось 17 членов экипажа
Фото: philenews.com

Пожар и взрыв произошли на мальтийском танкере Athlos возле побережья Кипра. Пострадали пять членов экипажа. Об этом в субботу, 29 декабря сообщает philenews.com.

Отмечается, что возгорание на корабле произошло в 9.30 утра по местному времени. Athlos тогда находился в трех морских милях к югу от поселка Зиги.

Танкер отплыл утром 29 декабря из порта Ларнака с экипажем из 17 человек (семь граждан Греции, девять Индии и один Грузии) в порт Аспропиргос в Греции.

"На судне не было опасного груза, он был выгружен в порту Ларнаки", – говорится в сообщении.

На место инцидента направились корабли береговой охраны, буксиры и пожарные бригады, а также другие дополнительные суда для спасения членов экипажа, тушения пожара и устранения возможных разливов нефти в море. Но пожар был потушен членами экипажа.

При этом пять моряков прыгнули в море, чтобы спастись от огня. Они были подняты спасателями и доставлены в больницу. У двоих обнаружили сильные ожоги.

Сам танкер дал крен, и его отбуксировали на мель к берегу, чтобы он не затонул.

Напомним, ранее возле Керченского пролива затонула роSSийская баржа с зерном.


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