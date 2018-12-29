В Киевской области в ДТП из-за скользкой дороги погибли трое людей, еще двое ранены

На трассе Киев–Чернигов в Киевской области легковой автомобиль, в салоне которого находились пять пассажиров, не справился с управлением на скользкой дороге и въехал в грузовик. Об этом сообщили Нацполиции Киевской области.

"На трассе Киев – Чернигов пгт Залесье легковой автомобиль "Опель" с пятью пассажирами на борту, не справившись с управлением на скользкой дороге, въехал в грузовик, водитель которого остановился помочь другому водителю", – говорится в сообщении.

В результате столкновения в автомобиле "Опель" погибло две женщины и один мужчина, два других пассажира доставлены в местную центральную больницу и находятся в тяжелом состоянии.

Учитывая сложные погодные условия полиция призвала водителей не выезжать на дороги без особой необходимости.

Напомним, ранее в Киевской области произошло два ДТП с участием маршруток, пострадали 15 человек.