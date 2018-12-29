Nissan построил новый гусеничный Juke

Гусеничный Juke Nissan уже разрабатывал — его показали в 2015 году. Однако теперь компания, как передает Motor1, подготовила новую модель — концепт Juke Personalization Adventure Concept: он получил более брутальный внешний вид и будет представлен на Токийском автосалоне в начале следующего года. Во внешности новинки бросаются глаза, в частности, мощные колесные арки и багажник на крыше.

Nissan

Nissan

Гусеничный Juke — не единственная машина, которую японская компания готовит для презентации в Токио. Например, компания также планирует презентовать специальную версию автомобиля X-Trail, которая была подготовлена в сотрудничестве с теннисисткой Наоми Осакой.



