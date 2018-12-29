"Укравтодор" подписал контракт на установку комплексов Weight-in-Motion возле Киева

Через 2-3 года таких пунктов взвешивания будет уже 200-250.

"Укравтодор" подписал контракт на установку комплексов Weight-in-Motion возле Киева
Фото: logist.today

"Укравтодор" 28 декабря подписал контракт на строительство площадок для автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion).

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

WiM-комплексы будут установлены возле Киева в шести местах на основных трассах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). в четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева.

Работы будет выполнять украинско-канадский консорциум компаний "СЭА Электроникс Украина", "Автоцентраль-Юг" и International Road Dynamics Inc.

Срок установки WIM-комплексов - до семи календарных месяцев. Период ответственности за дефекты - 18 месяцев.

Стоимость контракта - 6,44 млн долларов и 1,81 млн гривен.

Предполагается, что через 2-3 года таких пунктов взвешивания будет уже 200-250.

Согласно планам "Укравтодора", система WIM должна стать частью общей системы ИТС (интеллектуальные транспортные системы), которую начнут воплощать в 2019 году. Она включает Traffic Control (контроль трафика), Automatic Speeding Control (автоматический контроль скорости), Tolling (контроль движения грузовиков и сбора оплат от грузовиков), WiM (взвешивание грузовиков в движении).


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столбВ Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб
ГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабряГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабря
Аэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из КиеваАэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из Киева
КГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадомКГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадом
Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажировПервый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура Киева через суд требует обезопасить участки дорог возле школ и детсадовПрокуратура Киева через суд требует обезопасить участки дорог возле школ и детсадов
Аэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из КиеваАэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из Киева
Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"Возле Ковеля сгорел автобус "Киев - Варшава"
В Киев доставили последние трамваи по контракту с PesaВ Киев доставили последние трамваи по контракту с Pesa
МВД получило первые вертолеты по контракту с Airbus
В Киеве возле ВДНГ сгорел грузовик с водителемВ Киеве возле ВДНГ сгорел грузовик с водителем
В ДТП возле Кракова пострадали восемь граждан УкраиныВ ДТП возле Кракова пострадали восемь граждан Украины
"Киевавтодор" анонсировал строительство новой дороги на ДВРЗ"Киевавтодор" анонсировал строительство новой дороги на ДВРЗ
В центре Киева с 24 ноября ограничат движение для подготовки к новогодним праздникамВ центре Киева с 24 ноября ограничат движение для подготовки к новогодним праздникам
Возле Керченского пролива затонула роSSийская баржа с зерномВозле Керченского пролива затонула роSSийская баржа с зерном
Последние новости
Подгружаем последние новости