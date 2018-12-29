"Укравтодор" подписал контракт на установку комплексов Weight-in-Motion возле Киева

Через 2-3 года таких пунктов взвешивания будет уже 200-250.

"Укравтодор" 28 декабря подписал контракт на строительство площадок для автоматического взвешивания в движении (Weight-in-Motion).

Об этом сообщила пресс-служба "Укравтодора".

WiM-комплексы будут установлены возле Киева в шести местах на основных трассах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Должанское), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев - Львов - Чоп), М-07 (Киев - Ковель - Ягодин). в четырех локациях измерение будет осуществляться в обоих направлениях движения, в двух - только в сторону Киева .

Работы будет выполнять украинско-канадский консорциум компаний "СЭА Электроникс Украина", "Автоцентраль-Юг" и International Road Dynamics Inc.

Срок установки WIM-комплексов - до семи календарных месяцев. Период ответственности за дефекты - 18 месяцев.

Стоимость контракта - 6,44 млн долларов и 1,81 млн гривен.

Предполагается, что через 2-3 года таких пунктов взвешивания будет уже 200-250.

Согласно планам "Укравтодора", система WIM должна стать частью общей системы ИТС (интеллектуальные транспортные системы), которую начнут воплощать в 2019 году. Она включает Traffic Control (контроль трафика), Automatic Speeding Control (автоматический контроль скорости), Tolling (контроль движения грузовиков и сбора оплат от грузовиков), WiM (взвешивание грузовиков в движении).