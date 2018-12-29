Новая прошивка для Tesla Model 3 делает электромобиль «морозоустойчивым»

Вместе в выпуском последнего обновления прошивки для автомобиля Model 3 американский производитель Tesla разрешил проблему с замерзанием зарядного устройства.

Tesla Model 3

В прошлом месяце владельцы электрокара, живущие в северо-восточных районах США и Канады сетовали на проблемы с доступом в автомобиль при минусовой температуре. Как оказалось, в холодную погоду, в авто примерзали ручки и не опускались боковые стекла. Помимо этого, кабель зарядного устройства примерзал к разъёму.

Новое обновление (2018.50) призвано разрешить все имеющиеся проблемы при холодной погоде. Как утверждает производитель, климатическая система будет способствовать более быстрому оттаиванию. Распространение прошивки 2018.50 стартует на этой неделе.


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