Subaru показала тизер новой модели STI S209

В прошлом году на домашнем Токийском автосалоне Subaru презентовала специальную версию седана WRX STI под индексом S208, но она продавалась лишь на внутреннем рынке, причём ограниченным тиражом — было сделано всего 450 автомобилей. За эксклюзив нужно было заплатить вдвое больше: 50830 долларов вместо 27195 за обычный WRX STI.

Очевидно, как и предыдущая спецверсия, S209 тоже будет выпускаться ограниченным тиражом, но главное, что эта модель станет первой в истории подразделения STI (Subaru Tecnica International), которая будет продаваться в США . Подробностей об автомобиле пока нет, но исходя из характеристик S208, можно предположить, что новинка получит двухлитровый оппозитный турбомотор мощностью не менее 324 лошадиных сил.

Также прошлогодняя машина получила регулируемые амортизаторы Bilstein DampMatic II, более острую рулевую рейку, усиленные тормоза и задний дифференциал с управлением вектором тяги. Ну и аэродинамический пакет с карбоновыми элементами — куда же без него. Вероятно, S209 также получит золотистые колёсные диски, которые подчеркнут раллийное прошлое WRX STI.



