Американские катера Island прибудут в Украину летом 2019 года

"Экипажи готовятся, согласован порядок доукомплектования кораблей".

Американские катера Island прибудут в Украину летом 2019 года
Фото: пресс-служба Порошенко

Два патрульных катера класса Island, которые в конце сентября 2018 года были переданы США Военно-морским силам ВС Украины, должны прибыть в порт Одессы в июле 2019 года.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

"В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе. Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину", - сказал он в интервью Немецкой волне.

Как сообщалось, корабли Украина получает бесплатно, но должна заплатить за транспортировку их морскими платформами в Одессу и за переоборудование.

Катера имеют названия Drummond и Cushing. Они в хорошем техническом состоянии. Придется лишь заменить один дизель-генератор и оборудовать их системой защищенной связи, чтобы избежать радиоперехвата противником. Катера передают Украине без оружия, ВМФ придется решать, какими вооружениями их оборудовать.

Напомним, Украина договорилась с США о передаче двух патрульных судов в ноябре прошлого года. Ранее, в сентябре, ВМС приняли на вооружение два бронированных артиллерийских катера проекта "Гюрза" U-176 и U-179.

В январе 2018 года президент РоSSии Владимир Путин заявил, что РФ готова вернуть украинскую военную технику из аннексированного Крыма. При этом он заявил, что речь идет о "десятках кораблей" и что вся техника "находится в плачевном состоянии".


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