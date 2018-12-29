Американские катера Island прибудут в Украину летом 2019 года

Два патрульных катера класса Island, которые в конце сентября 2018 года были переданы США Военно-морским силам ВС Украины, должны прибыть в порт Одессы в июле 2019 года.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко.

"В июле они должны быть в Украине. Экипажи готовятся, согласованы порядок доукомплектования этих кораблей и порядок совместной подготовки на базе в Балтиморе. Скорректированы и последние меры, которые мы должны предпринять, чтобы катера как можно скорее прибыли в Украину", - сказал он в интервью Немецкой волне.

Как сообщалось, корабли Украина получает бесплатно, но должна заплатить за транспортировку их морскими платформами в Одессу и за переоборудование.

Катера имеют названия Drummond и Cushing. Они в хорошем техническом состоянии. Придется лишь заменить один дизель-генератор и оборудовать их системой защищенной связи, чтобы избежать радиоперехвата противником. Катера передают Украине без оружия, ВМФ придется решать, какими вооружениями их оборудовать.

Напомним, Украина договорилась с США о передаче двух патрульных судов в ноябре прошлого года. Ранее, в сентябре, ВМС приняли на вооружение два бронированных артиллерийских катера проекта "Гюрза" U-176 и U-179.