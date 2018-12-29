CES 2019: интерьерные решения для робомобилей будущего в представлении Toyota
Производитель автомобильных компонентов Toyota Boshoku, входящий в группу Toyota, впервые примет участие в предстоящей выставке электроники CES 2019 (8–11 января, Лас-Вегас, Невада, США).
Компания поделится своим видением того, каким может быть интерьер самоуправляемых транспортных средств будущего. Внедрение автопилота позволит в корне пересмотреть подход к организации внутреннего пространства в машинах. Автомобилисты смогут заниматься полезными делами в дороге или просто отдыхать.
Toyota Boshoku покажет две интерьерные концепции: AceS (сокращённо от Active Comfort Engaging Space) и MOOX (комбинация слов Mobile и Box).
Решение AceS ориентировано на машины с четвёртым уровнем автоматизации: такие транспортные средства смогут двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций. В основе концепции AceS лежит анализ эмоционального и физиологического состояния каждого человека в салоне. На основе полученных данных индивидуально подстраиваются различные параметры в каждой из зон: температура, подсветка, положение кресел и пр.
Концепция MOOX, в свою очередь, нацелена на робомобили с пятым уровнем автоматизации: такие машины смогут двигаться полностью автономно на протяжении всей поездки — от начала и до конца. Это решение предусматривает трансформацию салона в гостиную или офис на колёсах — в зависимости от потребностей пассажиров.
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