CES 2019: интерьерные решения для робомобилей будущего в представлении Toyota

CES 2019: интерьерные решения для робомобилей будущего в представлении Toyota

Производитель автомобильных компонентов Toyota Boshoku, входящий в группу Toyota, впервые примет участие в предстоящей выставке электроники CES 2019 (8–11 января, Лас-Вегас, Невада, США).

Компания поделится своим видением того, каким может быть интерьер самоуправляемых транспортных средств будущего. Внедрение автопилота позволит в корне пересмотреть подход к организации внутреннего пространства в машинах. Автомобилисты смогут заниматься полезными делами в дороге или просто отдыхать.

Toyota Boshoku покажет две интерьерные концепции: AceS (сокращённо от Active Comfort Engaging Space) и MOOX (комбинация слов Mobile и Box).

CES 2019: интерьерные решения для робомобилей будущего в представлении Toyota

Решение AceS ориентировано на машины с четвёртым уровнем автоматизации: такие транспортные средства смогут двигаться самостоятельно в большинстве ситуаций. В основе концепции AceS лежит анализ эмоционального и физиологического состояния каждого человека в салоне. На основе полученных данных индивидуально подстраиваются различные параметры в каждой из зон: температура, подсветка, положение кресел и пр.

CES 2019: интерьерные решения для робомобилей будущего в представлении Toyota

Концепция MOOX, в свою очередь, нацелена на робомобили с пятым уровнем автоматизации: такие машины смогут двигаться полностью автономно на протяжении всей поездки — от начала и до конца. Это решение предусматривает трансформацию салона в гостиную или офис на колёсах — в зависимости от потребностей пассажиров.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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