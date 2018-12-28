Прокуратура Киева через суд требует обезопасить участки дорог возле школ и детсадов

"Указанные нарушения являются существенными и могут создавать опасность жизни и здоровью детей".

Прокуратура Киева через суд требует обезопасить участки дорог возле школ и детсадов
Дорожный знак "осторожно, дети!"
Фото: Александр Рудоманов

Киевская местная прокуратура №2 в судебном порядке требует от городского совета оборудовать участки дорог возле учебных заведений необходимыми дорожными знаками и разметкой.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Отмечается, что реагируя на информацию Управления образования Дарницкой РГА, местная прокуратура обнаружила, что территории, прилегающие к гимназии №315, учреждению дошкольного образования №314, гимназии №267 и школы-детского сада "Подснежник" не обеспечены должным образом устройствами принудительного снижения скорости ("лежачими полицейскими"), предупреждающими знаками "Дети", знаками ограничения скорости движения и дорожной разметкой пешеходных переходов.

"Указанные нарушения являются существенными и могут создавать опасность жизни и здоровью детей", - подчеркивается в сообщении.

На основании этих нарушений прокуратура обратилась в административный суд с требованием обязать Киевский городской совет принять меры по устранению выявленных нарушений, создав более безопасные условия на дорогах у образовательных учреждений.

Напомним, киевлянам хотят разрешить наблюдать за детьми в детсадах с помощью видеокамер.


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