Прокуратура Киева через суд требует обезопасить участки дорог возле школ и детсадов
"Указанные нарушения являются существенными и могут создавать опасность жизни и здоровью детей".
Киевская местная прокуратура №2 в судебном порядке требует от городского совета оборудовать участки дорог возле учебных заведений необходимыми дорожными знаками и разметкой.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Отмечается, что реагируя на информацию Управления образования Дарницкой РГА, местная прокуратура обнаружила, что территории, прилегающие к гимназии №315, учреждению дошкольного образования №314, гимназии №267 и школы-детского сада "Подснежник" не обеспечены должным образом устройствами принудительного снижения скорости ("лежачими полицейскими"), предупреждающими знаками "Дети", знаками ограничения скорости движения и дорожной разметкой пешеходных переходов.
"Указанные нарушения являются существенными и могут создавать опасность жизни и здоровью детей", - подчеркивается в сообщении.
На основании этих нарушений прокуратура обратилась в административный суд с требованием обязать Киевский городской совет принять меры по устранению выявленных нарушений, создав более безопасные условия на дорогах у образовательных учреждений.
Напомним, киевлянам хотят разрешить наблюдать за детьми в детсадах с помощью видеокамер.
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28.12.2018 08:19