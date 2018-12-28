Volkswagen показала мобильную станцию для быстрой зарядки
Компания Volkswagen продемонстрировала прототип мобильной станции для быстрой зарядки электромобилей, использующей аккумуляторную батарею на 360 кВт·ч.
Одновременно с её помощью можно заряжать до четырёх транспортных средств, включая электромобили и электровелосипеды, — два с постоянным током и два с подключением переменного тока.
Система аккумулирования энергии зарядной станции основана на батарее для модульной платформы электрического привода (MEB). Её ёмкости достаточно для зарядки 15 электромобилей.
Первые мобильные станции быстрой зарядки будут установлены уже в первой половине 2019 года в Вольфсбурге в рамках пилотного проекта, что будет способствовать расширению инфраструктуры для зарядки электрических транспортных средств в городских районах.
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