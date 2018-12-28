Land Rover показал первые фото нового Defender

Автомобиль на фотографиях основательно закамуфлирован, но под наклейками угадывается угловатый кузов характерного силуэта — лишь только фары, судя по всему, будут уже не круглыми, а прямоугольными. Как и внедорожник прежнего поколения, выпускавшийся с 1983 по 2016 годы, новый Defender будет представлен в короткобазной (90 дюймов колёсной базы) и длиннобазной (110 дюймов) версиях.

Это можно назвать преимуществом перед Mercedes-Benz G-класса, у которого со сменой поколения в линейке осталась только пятидверная модификация. Тот факт, что в Land Rover делают большие ставки на Defender, подчёркивается тем, что британский внедорожник впервые в своей истории будет поставляться в США и Канаду.

Американцы и канадцы получат новый Defender с 2020 года, а европейцы и того раньше — уже в 2019. Точная дата премьеры пока неизвестна, но автомобиль уже проходит финальные испытания на территории США и почти готов к дебюту. Известно, что внедорожник, как и новый Gelandewagen, получит независимую подвеску, а под его капотом будет двухлитровый турбодизель.



