Электромобиль ORA R1 компании Great Wall Motors обойдётся в $8680 с учётом субсидий

Электромобиль ORA R1 компании Great Wall Motors обойдётся в $8680 с учётом субсидий

Китайская компания Great Wall Motors представила электромобиль ORA R1 для городских условий с пробегом почти 200 миль (322 км), стоимость которого составляет $8680 с учётом выплаты субсидий.

Прототип новинки был продемонстрирован компанией ранее в этом году. Полностью электрический автомобиль ORA R1 оснащён аккумуляторной батареей на 33 кВт·ч, обеспечивающей дальность пробега от одного заряда 194 мили (312 км).


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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