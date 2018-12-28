В Чернигове две рейсовые маршрутки насмерть сбили пенсионера

По предварительной информации, оба водителя были трезвыми.

В Чернигове пенсионер погиб после наезда двух маршруток

В Чернигове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колесами рейсовой маршрутки погиб 79-летний местный житель.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Утром 27 декабря поступило сообщение, что вблизи силикатного завода в областном центре произошло ДТП и погиб человек. На место происшествия выехали следственно-оперативные группы и следователи. После проведения первоочередных следственных действий стала понятна предыдущая картина ДТП - водитель микроавтобуса «Мерседес», двигаясь по дороге, сбил 79-летнего пенсионера. Следующая маршрутка, которая ехала в том же направлении что и «Мерседес», не успела затормозить и совершила наезд на потерпевшего", - говорится в сообщении.

В результате ДТП от полученных травм пожилой мужчина погиб на месте.

По предварительной информации, водители маршруток были трезвыми.

Фото: cn.npu.gov.ua

Фото: cn.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) - наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до двух лет, или арестом до шести месяцев, или ограничением свободы до трех лет с лишением права управлять автомобилем сроком до трех лет.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее в Виннице из-за разрыва колеса пострадали трое пассажиров троллейбуса.