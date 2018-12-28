Трое пассажиров троллейбуса пострадали из-за разрыва колеса в Виннице
У одного из пострадавших подозрение на перелом ноги.
В Виннице утром 27 декабря трое пассажиров троллейбуса получили травмы из-за разрыва внутреннего колеса.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
"Около 9:30 на улице Соборной во время движения троллейбуса в результате разгерметизации внутреннего заднего колеса сорвало крышку нижнего люка. В результате травмы получили трое пассажиров", - говорится в сообщении.
Двое пострадавших после обследования врачами скорой медпомощи от госпитализации отказались. Третьего доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.
На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
За такое правонарушение предусмотрено наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.
Напомним, летом в Запорожье на троллейбус с пассажирами упало дерево. В результате два человека получили травмы.
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Транспорт
28.12.2018 07:56