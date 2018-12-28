?Трое пассажиров троллейбуса пострадали из-за разрыва колеса в Виннице

У одного из пострадавших подозрение на перелом ноги.

В Виннице в троллейбусе с пассажирами разорвалось колесо

В Виннице утром 27 декабря трое пассажиров троллейбуса получили травмы из-за разрыва внутреннего колеса.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Около 9:30 на улице Соборной во время движения троллейбуса в результате разгерметизации внутреннего заднего колеса сорвало крышку нижнего люка. В результате травмы получили трое пассажиров", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших после обследования врачами скорой медпомощи от госпитализации отказались. Третьего доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: vn.npu.gov.ua

За такое правонарушение предусмотрено наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, летом в Запорожье на троллейбус с пассажирами упало дерево. В результате два человека получили травмы.