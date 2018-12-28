Трое пассажиров троллейбуса пострадали из-за разрыва колеса в Виннице

У одного из пострадавших подозрение на перелом ноги.

?Трое пассажиров троллейбуса пострадали из-за разрыва колеса в Виннице
В Виннице в троллейбусе с пассажирами разорвалось колесо
Фото: vinnitsa.info

В Виннице утром 27 декабря трое пассажиров троллейбуса получили травмы из-за разрыва внутреннего колеса.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"Около 9:30 на улице Соборной во время движения троллейбуса в результате разгерметизации внутреннего заднего колеса сорвало крышку нижнего люка. В результате травмы получили трое пассажиров", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших после обследования врачами скорой медпомощи от госпитализации отказались. Третьего доставили в больницу с подозрением на перелом ноги.

На месте происшествия проведены первоочередные следственные действия. Полиция открыла открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 УК (нарушение правил эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Фото: vn.npu.gov.ua

За такое правонарушение предусмотрено наказание до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

Напомним, летом в Запорожье на троллейбус с пассажирами упало дерево. В результате два человека получили травмы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столбВ Киеве пьяная женщина угнала иномарку после ссоры с водителем, но не справилась с управлением и врезалась в столб
ГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабряГосЧС предупреждает о сильных снегопадах 26-27 декабря
Аэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из КиеваАэропорт Николаева принял первый регулярный авиарейс из Киева
КГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадомКГГА дала рекомендации водителям и пешеходам в связи с гололедом и снегопадом
Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажировПервый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
Блок рекламы


Похожие новости
В Киевской области произошло два ДТП с участием маршруток: пострадали 15 человекВ Киевской области произошло два ДТП с участием маршруток: пострадали 15 человек
Первый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажировПервый рейс из аэропорта "Николаев" в Киев отменили из-за нехватки пассажиров
Под Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактораПод Киевом 7 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки и трактора
Из-за перевернувшейся фуры частично перекрыта международная трасса во Львовской областиИз-за перевернувшейся фуры частично перекрыта международная трасса во Львовской области
Индия отказалась от роSSийских МиГ-29 из-за постоянных поломокИндия отказалась от роSSийских МиГ-29 из-за постоянных поломок
При столкновении микроавтобуса и грузовика во Львовской области пострадали 7 человек (обновлено)При столкновении микроавтобуса и грузовика во Львовской области пострадали 7 человек (обновлено)
Пассажирские поезда задерживаются в пути из-за обрыва сети под КиевомПассажирские поезда задерживаются в пути из-за обрыва сети под Киевом
Семь человек пострадали в аварии с участием "скорой" в ЖитомиреСемь человек пострадали в аварии с участием "скорой" в Житомире
На севере Индии из-за падения автобуса в ущелье погибли 11 человекНа севере Индии из-за падения автобуса в ущелье погибли 11 человек
Трое полицейских госпитализированы после ДТП во ЛьвовеТрое полицейских госпитализированы после ДТП во Львове
Последние новости
Подгружаем последние новости