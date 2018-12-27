За месяц украинцы растаможили 11 тысяч "евроблях"

87% автомобилей находились в Украине с нарушением требований Таможенного кодекса.

За месяц украинцы растаможили 11 тысяч
Фото: kyiv.npu.gov.ua

С 25 ноября по 26 декабря граждане Украины растаможили 11 тысяч транспортных средств. Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Из общего количества растаможенных авто почти 9,6 тыс. транспортных средств находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса. Владельцы добровольно оплатили 81,5 млн гривен (8,5 тыс. за каждое авто), что освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией, сроки и условия ввоза которого соблюдены.

За прошедшие сутки было растаможено около 1,4 тыс. автомобилей.

Напомним, Верховная Рада Украины предусмотрела переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона. В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства со скидкой в 50%. "Средний чек" за первую тысячу растаможенных "евроблях" составил 65,8 тыс. грн.


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